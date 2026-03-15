महिला की फोटो वायरल कर मचा दी सनसनी! फर्जी इंस्टाग्राम-फेसबुक आईडी बनाने वाला सूरत से गिरफ्तार

Kabirdham News: सोशल मीडिया में महिला की फोटो वायरल करने और फर्जी आईडी बनाकर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को कबीरधाम पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. मामला थाना कुण्डा क्षेत्र का है, जहां पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को सूरत (गुजरात) से पकड़ने में सफलता हासिल की.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, पीड़िता ने थाना कुण्डा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी पहचान एक युवक से हुई थी. बातचीत बढ़ने के बाद दोनों ने एक-दूसरे से मोबाइल नंबर साझा किए और सोशल मीडिया के जरिए बातचीत होने लगी. इस दौरान आरोपी पीड़िता को धमकाकर इंस्टाग्राम के जरिए अश्लील वीडियो कॉल करने के लिए मजबूर करता था और वीडियो कॉल के दौरान स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल में सुरक्षित रखता था.

पुलिस ने दर्ज की शिकायत

कुछ समय बाद जब पीड़िता ने वीडियो कॉल करने से मना किया तो आरोपी ने उसके फोटो और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी दी और फर्जी इंस्टाग्राम व फेसबुक आईडी बनाकर पीड़िता की तस्वीरें वायरल करने लगा. पीड़िता की शिकायत पर थाना कुण्डा में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई.

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सूरत गई थी पुलिस

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल एवं अमित पटेल के मार्गदर्शन तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस भूपत धनेश्री के पर्यवेक्षण में विशेष टीम गठित की गई. टीम को आरोपी की तलाश में गुजरात के सूरत भेजा गया.

आरोपी को जेल भेजा

पुलिस टीम ने सूरत से आरोपी अनिल कुमार मौर्य (34 वर्ष), पिता बुद्धीराम मौर्य, निवासी नवागाम नरोत्तम नगर, मकान नंबर 171-बी, सब्जी मार्केट डिडौली, थाना डिडौली, जिला सूरत (गुजरात) को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.

रिपोर्टः दानवीर साहू, कबीरधाम

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