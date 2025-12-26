Advertisement
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसा बनेगा भोरमदेव पर्यटन केंद्र, 146 करोड़ लागत से बनकर होगा तैयार, मिली मंजूरी

Bhoramdev Corridor Project Update: स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में 146 करोड़ रुपये की भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना शुरू होगी. इससे धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 26, 2025, 10:05 PM IST
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसा बनेगा भोरमदेव पर्यटन केंद्र
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसा बनेगा भोरमदेव पर्यटन केंद्र

Swadesh Darshan Yojana 2.0: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले का सबसे फेमस भोरमदेव स्थान न सिर्फ धार्मिक स्थल है, बल्कि इसे अब बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में पहचान मिलने जा रही है. केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत यहां पर लगभग 146 करोड़ रुपए की लागत भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी गई है. यह परियोजना राज्य की सबसे पुरानी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने का प्रयास है, जिससे इलाके को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने की उम्मीद है.

परियोजना का भूमिपूजन दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में किए जाने की संभावना है. इस योजना के माध्यम से भोरमदेव मंदिर परिसर के साथ आसपास के ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थलों को एक सुव्यवस्थित कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा. सबसे खास बात यह है कि भोरमदेव मंदिर के इतिहास में पहली बार आधुनिक वाटर ट्रीटमेंट जैसी सुविधा की जा रही है, जिससे परिसर की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण दोनों को मजबूती मिलेगी.

कॉरिडोर विकास के माध्यम से मंदिर के इलाके में 6 भव्य प्रवेश द्वार, पार्क, संग्रहालय, परिधि दीवारों का सौंदर्यीकरण और बेहतर प्रकाश व्यवस्था की जाएगी. इसके साथ ही पेयजल, ड्रेनेज, पौधरोपण और विश्राम स्थलों का विकास भी किया जाएगा. ऐतिहासिक तालाब का कायाकल्प कर जल गुणवत्ता सुधारी जाएगी. इतना ही नहीं किनारों पर हरित क्षेत्र व पैदल पथ विकसित होंगे. जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर और सुरक्षित अनुभव मिल सके.

पर्यटन को नई गति मिलने की संभावना
परियोजना के पूरा होने के बाद भोरमदेव इलाके में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को नई गति मिलने से संभावना है. यहां पर आने वाले कांवड़ यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक शेड, स्वच्छता और विश्राम की सुविधाएं भी की जाएंगी. इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. माना जा रहा है कि यह परियोजना छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को देशभर में और अधिक सशक्त रूप से स्थापित करेगी.

Bhoramdev Corridor Project

