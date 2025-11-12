Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2998692
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

BJP विधायक ने धोए पैर, हिंदू धर्म में किया स्वागत... छत्तीसगढ़ में 125 आदिवासियों ने की घर वापसी

Ghar Wapsi: छत्तीसगढ़ कबीरधाम जिले के पंडरिया के नेउर गांव में 41 आदिवासी परिवारों के 125 सदस्यों ने ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में वापसी की है, जिनका भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक भावना बोहरा ने पैर धोकर स्वागत किया और दावा किया कि यह अभियान जारी रहेगा.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Nov 12, 2025, 11:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BJP विधायक ने धोए पैर, हिंदू धर्म में किया स्वागत... छत्तीसगढ़ में 125 आदिवासियों ने की घर वापसी

125 Tribals Back to Hinduism: छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म को मानने वाले आदिवासियों की घर वापसी हुई है. कबीरधाम जिले के पंडरिया के नेउर गांव में 41 आदिवासी परिवारों के 125 सदस्यों ने हिंदू धर्म में वापसी की है, जिनका भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक भावना बोहरा ने स्वागत किया. उन्होंने 11 नवंबर को 'जनजाति संस्कृति और गौरव का जनजागरण' कार्यक्रम में 115 आदिवासियों के 'घर वापसी' पर उनके पैर धोए.

यह अभियान रुकेगा नहीं: भावना बोहरा

भावना बोहरा ने खुशी जताते हुए कहा कि बड़ी संख्या में लोग घर लौट रहे हैं और कई लोग स्वेच्छा से अपने मूल स्थानों पर वापसी के लिए संपर्क कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह अभियान रुकेगा नहीं. 41 परिवारों के लगभग 125 सदस्य घर लौट आए हैं. यह अभियान जारी रहेगा. लगभग डेढ़ महीने पहले 75 से 80 लोग घर लौट आए थे. अब हम वन क्षेत्र में हैं और लोग स्वेच्छा से अपने मूल धर्म में लौटने के लिए हमसे संपर्क कर रहे हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

आदिवासी समुदाय का विशाल और समृद्ध इतिहास

इसके अलावा भावना बोहरा ने इस बात पर जोर दिया कि लोगों को यह समझ आने लगा है कि अगर वे अपनी संस्कृति में नहीं लौटेंगे, तो वे आने वाली पीढ़ी को आदिवासी समुदाय के विशाल और समृद्ध इतिहास के बारे में नहीं बता पाएंगे. उन्होंने आगे कहा, 'वे लगातार यह समझ रहे हैं कि लालच और दबाव के कारण उन्हें अपने धर्म से दूर कर दिया गया था. अब, जब हमारे बच्चे बड़े होकर अपने भविष्य की ओर बढ़ेंगे तो वे अपने इतिहास के बारे में क्या बताएंगे? क्योंकि आज हम जिस आदिवासी समाज में हैं, जंगल और जमीन ही उनकी पहचान हैं. ये पांच मूल तत्व उनकी पहचान हैं. इन सबसे दूर रहना किसी के लिए भी संभव नहीं है. बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने मूल धर्म में लौट आए हैं.'

प्रयासों से आदिवासी परिवारों को मिल रहा लाभ

इससे पहले, भावना बोहरा पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में सनातन संस्कारों के प्रचार-प्रसार से लेकर आदिवासी और वनवासी संस्कृतियों के संरक्षण तक, लगातार सार्थक प्रयास करती रही हैं. इन जमीनी प्रयासों से वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी परिवारों को लाभ मिल रहा है. 125 सदस्यों की धर्म वापसी उन सभी लोगों के लिए एक बड़ी चोट है जो भोले-भाले आदिवासियों को गलत तरीके से धर्म परिवर्तन के लिए बहकाते हैं. भावना बोहरा ने नेउर, अमनिया, कदवानी, दमगढ़ और बिरहुलडीह गांवों के 125 आदिवासी समुदाय के सदस्यों का स्वागत और अभिनंदन किया और उन्हें उनके मूल धर्म में वापसी कराई. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी एएनआई)

TAGS

Ghar wapsiBhavna Bohrachhattisgarh news

Trending news

mp news
दिल्ली ब्लास्ट केस में MP कनेक्शन, उमर की यूनिवर्सिटी के चेयरमैन का महू से जुड़ा तार
Ghar wapsi
BJP विधायक ने धोए पैर, हिंदू धर्म में किया स्वागत... 125 आदिवासियों ने की घर वापसी
Investor Connect
इन्वेस्टर कनेक्ट: छत्तीसगढ़ को मिला 33000 करोड़ का निवेश, 10532 रोजगार का खुला रास्ता
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में CGMSC का बड़ा एक्शन! 3 दवाएं तीन साल के लिए किया ब्लैकलिस्ट, जानें नाम
raja raghuvanshi
शिलांग में राजा के भाई विपिन का बयान अधूरा, कोर्ट ने फिर बुलाया, जानें क्या पूछा गया
bijapur news
बीजापुर के जंगल में घंटों चली मुठभेड़, 3 महिला माओवादी समेत 6 नक्सली ढेर
anuppur news
बर्फीली हवाओं से ठिठुर रहा मध्यप्रदेश, इस जिले में बदला स्कूलों का टाइम; जानें समय
dhirendra shastri
दिल्ली ब्लास्ट पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान, बोले- ये विदेशी ताकतों की साजिश...
mp news
मंदिर के पास बाइक सवार दो ठगों ने मांगी मन्नत की राशि, सोने के गहने हुए गायब
MP Crime News
ग्वालियर में जेठ, सोती बहू के कमरे में घुसा, कपड़े उतारकर की अश्लील हरकत