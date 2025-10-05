Kabirdham Accident News: बोड़ला में भीषण सड़क हादसा, बोलेरो-ट्रक की भिड़ंत में 5 की मौत, 5 गंभीर घायल

Kabirdham Accident News: रविवार शाम जिले के बोड़ला ब्लॉक के चिल्फी थाना क्षेत्र में रायपुर-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर अकलघरिया गांव के पास भीषण सड़क हादसा हुआ. बोलेरो और ट्रक की आमने-सामने हुई टक्कर ने पूरे इलाके को दहला दिया. हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. पुलिस के अनुसार, बोलेरो में सवार सभी लोग कोलकाता के शिक्षक और उनके परिजन थे, जो मध्यप्रदेश के कान्हा केसली से लौट रहे थे और बिलासपुर से ट्रेन पकड़ने वाले थे. बोलेरो के परखच्चे उड़ गए, चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिनमें एक बच्ची भी शामिल है. इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है.

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया. चिल्फी पुलिस और 112 टीम भी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया. घायलों को तीन वाहनों से बोड़ला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित किया और चार की मौत इलाज के दौरान हो गई. बाकी पांच गंभीर घायलों को कवर्धा जिला अस्पताल रेफर किया गया है. मृतकों में एक पुरुष, तीन महिलाएं और एक बच्ची शामिल हैं. प्रशासन को शव रखने के लिए फ्रीजर की कमी से जूझना पड़ा, जिससे अस्पताल में रातभर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

ओवरटेकिंग के कारण

पुलिस के मुताबिक, सभी मृतक शिक्षक वर्ग से जुड़े परिवार के थे. वे कान्हा केसली से भ्रमण कर लौट रहे थे और बिलासपुर से कोलकाता के लिए ट्रेन पकड़ने वाले थे. हादसे ने एक बार फिर राष्ट्रीय राजमार्ग-30 की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मार्ग पर तेज रफ्तार और ओवरटेकिंग के कारण अक्सर हादसे होते हैं, लेकिन ट्रैफिक संकेतक और सुरक्षा इंतजाम न के बराबर हैं. लोगों ने प्रशासन से सख्त निगरानी, गति-नियंत्रण उपाय और अस्पतालों में शव संरक्षण की बेहतर सुविधा की मांग की है. यह हादसा याद दिलाता है कि सड़क पर एक छोटी सी लापरवाही पूरे परिवार की जिंदगी खत्म कर सकती है. (रिपोर्टः सतीश तंबोली, कबीरधाम)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "कवर्धा" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!