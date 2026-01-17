Advertisement
'आम नहीं, VIP चूहों ने खाया करोड़ों का धान...', छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सरकार पर बोला हमला, जानिए पूरा मामला

Chhattisgarh Paddy Scam: कवर्धा जिले में करोड़ों रुपए का धान घोटाला केस को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि 'आम चूहों ने नहीं, वीआईपी चूहों ने धान खाया है.'

Jan 17, 2026
Chhattisgarh Paddy Scam Case
Deepak Baij on Chhattisgarh Paddy Scam: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले की सोसाइटियों में रखे करोड़ों रुपये के धान के चूहों द्वारा खाए जाने के मामले पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने छत्तीसगढ सरकार पर तीखा हमला बोला है. दीपक बैज ने ZEE NEWS से कहा कि सोसाइटियों में रखा धान आम चूहों ने नहीं, बल्कि प्रदेश सरकार चलाने वाले 'वीआईपी चूहों' ने खाया है.

बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज आज राजनांदगांव जिले के सुरगी क्षेत्र में आयोजित मनरेगा बचाओ पदयात्रा में शामिल होने पहुंचे थे. हां पर उन्होंने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि धान घोटाले के पीछे बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार है और कांग्रेस पार्टी इसकी गहन जांच कराएगी.

सरकार पूरी तरह से फेल 
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि धान खरीदी व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है. किसान टोकन के लिए भटकने को मजबूर हैं, वहीं सोसाइटियों में रखे धान की सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह लापरवाह साबित हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नाक के नीचे करोड़ों का धान गायब हो गया और अब इसे चूहों के सिर मढ़ा जा रहा है.

सदन तक उठाएंगे आवाज
दीपक बैज का कहना है कि कांग्रेस इस मुद्दे को सड़क से सदन तक उठाएगी और किसानों के हक की लड़ाई जारी रखेगी. उन्होंने सरकार से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. दीपक बैज ने कहा कि 'वीआईपी चूहा', जो सरकार चला रहे हैं, उन्हें हम आने वाले ढाई साल के अंदर छत्तीसगढ़ को खोखला नहीं करने देंगे. आगे कहा कि इन चूहों को बहुत जल्द हम पिंजरे के अंदर कैद कर लेंगे. 

जानिए क्या है पूरा मामला ?
दरअसल, कवर्धा जिले के उपार्जन केंद्र बजार चारभाठा और बघर्रा में वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान में भारी कमी सामने आई है. मिली जानकारी के मुताबिक,  उपार्जन केंद्र बाजार चारभाठा में कुल 6,46,000 क्विंटल धान संग्रहित किया गया था, जिसमें से 6,24,000 क्विंटल का उठाव हुआ. यहां 22,000 क्विंटल (लगभग 3.5 प्रतिशत) धान की कमी पाई गई. 

बघर्रा केंद्र पर भी धान गायब
वहीं, बघर्रा संग्रहण केंद्र में 1,57,000 क्विंटल धान संग्रहित किया गया था, जिसमें से 1,53,000 क्विंटल का उठाव हुआ और 4,000 क्विंटल (लगभग 2.98 प्रतिशत) की कमी सामने आई. इस तरह दोनों केंद्रों को मिलाकर कुल 26,000 क्विंटल धान की कमी पाई गई. यदि इस धान की कीमत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य और बोनस राशि 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आंकी जाए, तो यह राशि 7 करोड़ रुपये से अधिक बैठती है.

रिपोर्टः किशोर शिलदार, राजनांदगांव

