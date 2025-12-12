4 महीने से लापता महिला का सेप्टिक टैंक में मिला शव, तेज बदबू आने पर हुआ खुलासा, शादी से नाराज था परिवार

Missing Women Body Found-छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र के बांधाटोला गांव में नवविवाहिता कामिनी निषाद की लाश उसके ही ससुराल के घर के सेप्टिक टैंक में मिली है. गुरुवार को टैंक से तेज बदबू आने पर ग्रामीणों और परिवार को शक हुआ और उसकी जानकारी पुलिस को दी गई. जब पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से टैंक की जांच कराई तो कामिनी का शव अंदर से बरामद हुआ. शव डी-कंपोज होना शुरू हो चुका था.

6 महीने पहले की थी लव मैरिज

कामिनी ने इसी साल जुलाई 2025 में भोजराज पटेल से लव मैरिज की थी. भोजरात के परिवार वाले इस शादी से खुश नहीं थी. शादी के महज दो महीने के बाद ही यानी सितंबर में कामिनी अचानक लापता हो गई. पति भोजराज ने अपने स्तर पर काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. आखिरकार उसने 7 नवंबर को पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस जांच कर रही थी.

सेप्टिक टैंक से बदबू आने पर खुला राज

गुरुवार को घर के सेप्टिक टैंक से आ रही बदबू ने पूरे मामले का राज खोल दिया. सेप्टिक टैंक से आ रही बदबू काफी तेज थी. पुलिस के आने के बाद टैंक खोला गया, जिसमें से कामिनी का शव मिला. शव की पहचान पति और परिजनों ने की. ग्रामीणों ने मृतिका के ससुर जहर पटेल पर हत्या का शक जताया है. फिलहाल पुलिस ने ससुराल पक्ष के लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर हगी कार्रवाई

इस पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा. हालांकि, इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. जो भी तथ्य जांच में सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें-नक्सलवाद से मुक्त मध्य प्रदेश! बालाघाट में अंतिम दो नक्सलियों ने भी किया सरेंडर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!