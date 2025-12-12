4 महीने से लापता महिला का सेप्टिक टैंक में मिला शव, तेज बदबू आने पर हुआ खुलासा, शादी से नाराज था परिवार

Kawardha News-कवर्धा में नवविवाहिता महिला का शव घर के सेप्टिक में मिला है. तेज बदबू आने पर परिवार और ग्रामीणों को शक हुआ, इसके बाद मामले का खुलासा हुआ. महिला ने 6 महीने पहले लव मैरिज की थी. शादी के 2 महीने बाद से ही महिला लापता था. बताया जा रहा है कि परिवार इस शादी से खुश नहीं थी, ग्रामीणों ने ससुर पर हत्या की आशंका जताई है.
Missing Women Body Found-छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र के बांधाटोला गांव में नवविवाहिता कामिनी निषाद की लाश उसके ही ससुराल के घर के सेप्टिक टैंक में मिली है. गुरुवार को टैंक से तेज बदबू आने पर ग्रामीणों और परिवार को शक हुआ और उसकी जानकारी पुलिस को दी गई. जब पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से टैंक की जांच कराई तो कामिनी का शव अंदर से बरामद हुआ. शव डी-कंपोज होना शुरू हो चुका था.
6 महीने पहले की थी लव मैरिज
कामिनी ने इसी साल जुलाई 2025 में भोजराज पटेल से लव मैरिज की थी. भोजरात के परिवार वाले इस शादी से खुश नहीं थी. शादी के महज दो महीने के बाद ही यानी सितंबर में कामिनी अचानक लापता हो गई. पति भोजराज ने अपने स्तर पर काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. आखिरकार उसने 7 नवंबर को पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस जांच कर रही थी.
सेप्टिक टैंक से बदबू आने पर खुला राज
गुरुवार को घर के सेप्टिक टैंक से आ रही बदबू ने पूरे मामले का राज खोल दिया. सेप्टिक टैंक से आ रही बदबू काफी तेज थी. पुलिस के आने के बाद टैंक खोला गया, जिसमें से कामिनी का शव मिला. शव की पहचान पति और परिजनों ने की. ग्रामीणों ने मृतिका के ससुर जहर पटेल पर हत्या का शक जताया है. फिलहाल पुलिस ने ससुराल पक्ष के लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर हगी कार्रवाई
इस पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह बघेल ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा. हालांकि, इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. जो भी तथ्य जांच में सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
