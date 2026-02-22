विधायक भावनी बोहरा की बड़ा पहल, अबतक 500 लोगों ने सनातन धर्म में की वापसी, पैर धोकर किया गया अभिनंदन

MLA Bhavna Bohra initiative: कबीरधाम के कुलहीडोंगरी में आयोजित संस्कृति गौरव सम्मेलन एवं अभिनंदन समारोह में बड़ी संख्या में आदिवासी लोगों ने सनातन धर्म में वापसी की है. विधायक भावना बोहरा की पहल पर अबतक 500 से लोगों की सनातन धर्म में वापसी हो चुकी है.
MLA Bhavna Bohra initiative: कबीरधाम पंडरिया क्षेत्र में धर्म परिवर्तन के मुद्दे को लेकर विधायक भावना बोहरा लगातार पहल करती नजर आ रही हैं. आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अब तक करीब 500 लोगों ने दोबारा अपने मूल धर्म में वापसी की है. पंडरिया विकासखंड के आदिवासी ग्राम कुलहीडोंगरी में आयोजित संस्कृति गौरव सम्मेलन एवं अभिनंदन समारोह में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति रही. कार्यक्रम में विधायक भावना बोहरा ने धर्म वापसी करने वाले सभी लोगों का पारंपरिक रीति-रिवाज से पैर पखार कर एवं नारियल भेंट कर सम्मानपूर्वक स्वागत किया.
धर्म परिवर्तन करने वालों को दी चेतावनी
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक बोहरा ने धर्म परिवर्तन कराने में सक्रिय एजेंटों को दो टूक चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के सीधे-साधे लोगों को लालच, प्रलोभन और अंधविश्वास में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि जिन्होंने किसी कारणवश अन्य धर्म अपनाया है, उनकी धर्म वापसी सुनिश्चित की जाएगी और उन्हें सामाजिक सम्मान के साथ दोबारा जोड़ा जाएगा है.
2 फरवरी को 65 लोगों ने की थी सनातन धर्म में वापसी
बता दें कि, इससे पहले भी 2 फरवरी को विधायक भावना बोहरा की पहल पर कुल 65 आदिवासी पुरुष और महिलाएं अपने मूल सनातन धर्म में वापसी की थी. इस दौरान भी पंडरिया विधानसभा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. सनातन धर्म में वापसी करने वाले आदिवासी परिवारों का पूरे रीति-रिवाजों और पारंपरिक के साथ स्वागत किया गया था. MLA भावना बोहरा ने खुद लोगों के पैर धोकर और उन्हें तोहफे देकर उनका सम्मान किया था. धर्म बदलने वालों ने बताया कि वे पहले बीमारी, पैसे की दिक्कत और मुश्किल हालात की वजह से दूसरे धर्मों में चले गए थे.
