चूल्हे के धुएं से महिलाओं को बड़ी राहत! कबीरधाम जिले में उज्ज्वला योजना 3.0 का 1339 परिवारों को मिला लाभ, जानिए आप कैसे उठाएं फायदा?

PM Ujjwala Yojana 3.0: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में पीएम उज्जवला योजना महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है. इस योजना के माध्यम से महिलाओं को चूल्हों के धुएं से मुक्ति मिल रही है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Feb 26, 2026, 06:28 PM IST
PM Ujjwala Beneficiaries
PM Ujjwala Beneficiaries

PM Ujjwala Beneficiaries: छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में PM Ujjwala Yojana 3.0 के तहत महिलाओं को मिलने वाली सुविधा अब सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन का हिस्सा बन गई है. पुराने जमाने के चूल्हों के धुएं से परेशान महिलाएं अब एलपीजी गैस का इस्तेमाल कर रही हैं. मिली जानकारी के मुताबिक, जिले में अब तक 1339 पात्र परिवारों को नए कनेक्शन दिए गए हैं. इससे लकड़ी, उपले या कोयले से खाना बनाने की परेशानी खत्म हुई है और महिलाएं रसोई में धुएं से राहत पा रही हैं.

बता दें कि एलपीजी गैस मिलने से महिलाओं का काम आसान और सुरक्षित हो गया है. रसोई में लंबे समय तक बैठने की जरूरत कम हो गई है और सांस के रोगों का खतरा भी लगातार घटता चला जा रहा है. अब महिलाएं बिना धुएं के जल्दी और आराम से खाना बना पा रही हैं. इससे उनका स्वास्थ्य बेहतर हुआ है और परिवार में खुशहाली भी आई है.

गैस मिलने से समय भी बच रहा है
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के माध्यम से गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है. गैस मिलने से महिलाएं समय भी बचा रही हैं, जो अब वे बच्चों की पढ़ाई, छोटे व्यवसाय या अन्य जरूरी कामों में लगा सकती हैं. इस योजना के माध्यम से महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में भी मदद मिली है. 

किसे मिलेगा इस योजना का लाभ?
1.  ऐसे परिवार जिनकी आय 10 हजार से कम हो. 
2. जो आयकर या व्यावसायिक कर का भुगतान नहीं करते हों. 
3. परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा का लाभ न ले रहा हो. 
4. पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम का संचालन न करता हो.
5. 50 हजार रुपए से अधिक क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड न हो. 
6. 30 वर्ग मीटर से अधिक कारपेट एरिया वाले मकान के स्वामी न हो यानि सरकारी योजना से प्राप्त मकान को छोड़कर 
7. मोटर चालित 3/4 पहिवा वाहन, मछली पकड़ने वाली नाव या यंत्रीकृत कृषि उपकरण के स्वामी न हों. 
8. पहले गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए.

उज्जवला योजना में कैसे करें आवेदन?
1.  PMUY की आधिकारिक वेबसाइट https://www.pmuy.gov.in/index.aspx पर जाएं. 
2. Apply for New Ujjwala 3.0 Connection पर क्लिक करें.
3. अपनी पसंद की कंपनी Indane, Bharatgas, HP का चयन करें.
4. अपना मोबाइल नंबर, पता, आधार नंबर और राशन कार्ड नंबर दर्ज करें.
5. जरूरी दस्तावेज जैसे आधार, बैंक पासबुक को अपलोड करें.
6. फॉर्म सबमिट करने के बाद एक रसीद मिलेगी. 
7. भरे हुए फॉर्म के साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लेकर नजदीकी गैस एजेंसी पर जमा कर दें. 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

