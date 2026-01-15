छत्तीसगढ़ के इस जिले पर मंडराया आर्थिक संकट! फैक्ट्री मालिकों ने जमकर किया विरोध, जानिए वजह

Kabirdham Jaggery Industry Crisis: कबीरधाम जिला लंबे समय से गन्ने की खेती और पारंपरिक गुड़ निर्माण के माना जाता है. यही कारण है कि जिले में छोटी-बड़ी मिलाकर लगभग 200 से 300 गुड़ फैक्ट्रियां चलती हैं, जिनका उत्पाद प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचता है. लेकिन इन दिनों गुड़ उद्योग गंभीर संकट से जूझ रहा है. गुड़ फैक्ट्री संचालक अपनी कई लंबित समस्याओं को लेकर परेशान हैं और इसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है. वहीं अपनी मांगों की अनदेखी से नाराज होकर आज सभी गुड़ संचालकों ने सामूहिक रूप से अपनी फैक्ट्रियों को बंद रखा और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग की.

वहीं ZEE News की टीम से फैक्ट्री संचालकों का कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन ने उनकी मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाए, तो वे आंदोलन को और उग्र करने पर मजबूर हो जाएंगे. इससे न केवल सैकड़ों मजदूरों की रोजी-रोटी प्रभावित होगी, बल्कि जिले की अर्थव्यवस्था पर भी सीधा असर पड़ेगा. अगर इसी तरह गुड़ फैक्ट्रियां बंद होती रहीं, तो वह दिन दूर नहीं जब कवर्धा जिले की पहचान बनी गन्ने और गुड़ की मिठास भी फीकी पड़ जाएगी. अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस पारंपरिक उद्योग को बचाने के लिए कितनी गंभीरता से पहल करता है, क्योंकि कवर्धा की मिठास सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की आजीविका से जुड़ी हुई है.

फैक्ट्रियां बंद कर एक दिन धरना

गुड़ फैक्ट्री संचालकों ने आगे बताया कि उन्होंने 1 दिसंबर से अपनी गुड़ फैक्ट्रियां चालू की थीं. यूपी और एमपी से मजदूर आए थे, कुछ छत्तीसगढ़ के भी थे. उसी दिन से श्रम विभाग, मंडी बोर्ड, महिला एवं बाल विकास विभाग और जीएसटी विभाग के नोटिस आने लगे. दो महीने के सीजन में प्लांट चलाने के लिए कागजात बनवाते-बनवाते वे परेशान हो गए. संचालकों का कहना है कि आज पूरे जिले की गुड़ फैक्ट्रियां एक दिन के लिए बंद कर सांकेतिक विरोध किया गया है. कलेक्टर साहब को आवेदन देकर कहा गया है कि इस तरह की प्रताड़ना न की जाए. वहीं मंडी बोर्ड द्वारा लाइसेंस और मंडी टैक्स की मांग की जा रही है, जबकि खुद किसान हैं और उनके पास खुद की गन्ने की खेती है.

फैक्ट्रियां बंद होने से भारी नुकसान

संचालकों ने यह भी बताया कि बिजली बिल को लेकर वे बेहद परेशान हैं. फैक्ट्री बंद रहने के बावजूद 10 हजार, 15 हजार और 20 हजार रुपये तक के बिल आ रहे हैं. दस महीने बंद रहने पर लाखों रुपये का बिल देना पड़ता है. पूरे जिले में बंद बिजली बिल के रूप में चार करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हो रहा है. उन्होंने कहा कि वे कलेक्टर से जांच कराकर समाधान चाहते हैं ताकि गुड़ फैक्ट्रियां सुचारू रूप से चल सकें. अगर समय पर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो सभी गुड़ फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, जिससे मजदूरों की आजीविका और जिले की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा और कवर्धा की पहचान बनी गन्ने और गुड़ की मिठास भी प्रभावित होगी.

रिपोर्टः सतीश तंबोली, कबीरधाम

