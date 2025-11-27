कांग्रेस नेता की 'गुड़ फैक्ट्री' में बन रही थी नकली शराब, बड़ी मात्रा में बोतलें, ढक्कन सहित अन्य सामान जब्त

Kawardha Fake Liqior Factory Busted-छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के ग्राम पोड़ी में कांग्रेस समर्थित पूर्व सरपंच के घर में पिछले कई महीनों से चल रहे नकली देशी शराब निर्माण के बड़े नेटवर्क का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. सूचना पर 26 नवंबर को पुलिस ने मकान में छापामार कार्रवाई की, जिसके दौरान आरोपी अवैध सामग्री को रेत में छिपाने की कोशिश करते मिले. जांच में खुलासा हुआ कि गुड़ बनाने की फैक्ट्री की आड़ में अवैध शराब बनाने का पूरा प्लांट संचालित किया जा रहा था.

नकली देशी शराब करते थे तैयार

कांग्रेस समर्थित पूर्व सरपंच नंद कुमार कुर्रे के मकान में आरोपी दूसरे राज्यों से पैकिंग सामग्री, ढक्कन, होलोग्राम, केमिकल और स्पिरिट मंगाकर नकली प्लेन देशी शराब तैयार किया करते थे. पुलिस ने मौके से चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. कार्रवाई के दौरान पुलिस को बड़ी मात्रा में खाली बोतलें, ढक्कन, लेबल-स्टिकर, जर्किन, केन रसायन और पैकिंग मशीन बरामद हुई. सभी बरामद सामग्री और आरोपियों को पोड़ी चौकी ले जाकर पूछताछ की जा रही है.

झारखंड से सामान मंगवाते थे आरोपी

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शराब बनाने में उपयोग होने वाला अधिकांश सामान आरोपी झारखंड से मंगवाते थे. शुरुआती पूछताछ में कई महत्वपूर्ण खुलासों की संभावना है. पूछताछ में यह भी सामने आया है कि इस काम में दो और स्थानीय सहयोगी शामिल थे, जिनमें से एक गांजा प्रकरण में जेल भेजा जा चुका है, जबकि दूसरा अब भी फरार है. उसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है.

नकली पैकिंग सामग्री हुई जब्त

गिरफ्तार आरोपियों ने स्वीकार किया कि नकली पैकिंग सामग्री, होलाग्राम, लेबल पर्ची, केमिकल और ढक्कन झारखंड से उनकी साथी उपलब्ध कराते थे. इससे यह स्पष्ट होता है कि गिरोह का नेटवर्क अंतरराज्यीय स्तर पर सक्रिय था. पुलिस अब अन्य राज्यों से जुड़े संपर्कों की भी जांच कर रही है. एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस यह लगाने में जुटी है कि यह कारोबार कब से चल रहा था, कच्चा माल कहां से आता था और तैयार नकली शराब किन क्षेत्रों में खपाई जाती थी. अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस नेटवर्क के मास्टरमाइंड और सप्लाई चेन से जुड़े अन्य चेहरों पर भी बड़ा खुलासा हो सकता है.

