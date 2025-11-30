Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3024157
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

कवर्धा में प्रार्थना सभा पर बवाल, रविदास नगर में बढ़ा तनाव, पुलिस ने फौरन संभाले हालात

Kawardha News: कवर्धा के रविदास नगर में निजी मकान में चल रही प्रार्थना सभा को लेकर विवाद बढ़ने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और माहौल शांत कराया. कई हफ्तों से चल रही सभा पर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई थी. पुलिस जांच कर रही है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 30, 2025, 06:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कवर्धा में प्रार्थना सभा पर बवाल
कवर्धा में प्रार्थना सभा पर बवाल

Kawardha Prayer Meeting Issue: कवर्धा के रविदास नगर इलाके में रविवार को उस समय माहौल बिगड़ गया, जब एक निजी मकान में चल रही प्रार्थना सभा को लेकर अचानक हंगामा शुरू हो गया. जैसे ही आसपास के लोगों को इस सभा की जानकारी मिली, बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल आए और माहौल गर्म होने लगा. देखते ही देखते मामले की बात पूरे मोहल्ले में फैल गई और हल्का-सा तनाव पैदा हो गया, जिस पर तुरंत पुलिस की जरूरत महसूस की गई.

बढ़ते विवाद की सूचना मिलते ही कुछ हिन्दू संगठनों के लोग भी मौके पर पहुंच गए, जिससे भीड़ और बढ़ गई. दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई और कई लोग समझने की कोशिश में इकट्ठा हो गए कि आखिर घर में चल रही इस सभा में क्या होता है. रहवासी डर के चलते घरों से बाहर झांकते रहे और कुछ लोग मोबाइल से वीडियो भी बनाने लगे. धीरे-धीरे स्थिति ऐसी बन गई कि पुलिस को मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप करना पड़ा.

पुलिस टीम ने लोगों को समझाया
कोतवाली पुलिस की टीम तुरंत रविदास नगर पहुंची और भीड़ को समझाइश देकर पीछे हटाया. अधिकारियों ने दोनों पक्षों को शांत रहने की अपील की. स्थानीय निवासियों ने बताया कि पिछले कई हफ्तों से हर रविवार इस घर में ‘चंगाई सभा’ चल रही है, जिसमें आसपास के गांवों और शहरों से महिलाएं, बच्चे और करीब सौ लोग आते हैं. अचानक बढ़ी भीड़ और आवाजाही से लोग असहज महसूस कर रहे थे और इसी वजह से विरोध की स्थिति बनी.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की
फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि सभा के आयोजकों से पूछताछ की जा रही है. क्या अनुमति ली गई थी, कितने लोग आते हैं और कार्यक्रम का स्वरूप क्या है. पुलिस ने बताया कि पूरे क्षेत्र में अब शांति है और किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. तथ्य स्पष्ट होने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी.

(रिपोर्टः सतीश तंबोली, कवर्धा)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

kawardha news

Trending news

kawardha news
कवर्धा में प्रार्थना सभा पर बवाल, रविदास नगर में बढ़ा तनाव, पुलिस ने फौरन संभाले हाल
Khargone cyber crime
खरगोन में कलेक्टर की फोटो से साइबर ठगी! 9 आरोपी गिरफ्तार, अधिकारियों से भी ठगे
mp terror arrest
मध्य प्रदेश से एक आतंकी गिरफ्तार! दिल्ली लाल किला ब्लास्ट से जुड़े हो सकते हैं तार
dantewada news
नक्सलियों की अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर, 37 माओवादी हथियार डालकर सिस्टम के सामने झुके
gwalior news
पति चुपके से कर रहा था दूसरी शादी, पत्नी ने पहुंचकर किया हाई-वोल्टेज ड्रामा, रुकवाईं
jabalpur news
जबलपुर की ये BLO हुई Famous! प्रशासन ने कराई हवाई यात्रा, जानिए क्यों
Rajnandgaon news
राजनांदगांव में 80 लाख की बड़ी ठगी, फर्जी कोर्टरूम दिखाकर बुजुर्ग महिला को फंसाया
ujjain news
CM मोहन के बेटे की आज होगी शादी, 22 जोड़े एक साथ लेंगे फेरे; घोड़ी-बग्गियों में सवार
dhirendra shastri
एलन मस्क भी इस टेंशन में है कि...धीरेंद्र शास्त्री बोले- इच्छाओं का घड़ा नहीं भरता
mp news
52 बार SORRY बोलने के बाद तीसरी मंजिल से कूदा छात्र, स्कूल पर लगे गंभीर आरोप