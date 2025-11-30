कवर्धा में प्रार्थना सभा पर बवाल, रविदास नगर में बढ़ा तनाव, पुलिस ने फौरन संभाले हालात

Kawardha Prayer Meeting Issue: कवर्धा के रविदास नगर इलाके में रविवार को उस समय माहौल बिगड़ गया, जब एक निजी मकान में चल रही प्रार्थना सभा को लेकर अचानक हंगामा शुरू हो गया. जैसे ही आसपास के लोगों को इस सभा की जानकारी मिली, बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल आए और माहौल गर्म होने लगा. देखते ही देखते मामले की बात पूरे मोहल्ले में फैल गई और हल्का-सा तनाव पैदा हो गया, जिस पर तुरंत पुलिस की जरूरत महसूस की गई.

बढ़ते विवाद की सूचना मिलते ही कुछ हिन्दू संगठनों के लोग भी मौके पर पहुंच गए, जिससे भीड़ और बढ़ गई. दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई और कई लोग समझने की कोशिश में इकट्ठा हो गए कि आखिर घर में चल रही इस सभा में क्या होता है. रहवासी डर के चलते घरों से बाहर झांकते रहे और कुछ लोग मोबाइल से वीडियो भी बनाने लगे. धीरे-धीरे स्थिति ऐसी बन गई कि पुलिस को मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप करना पड़ा.

पुलिस टीम ने लोगों को समझाया

कोतवाली पुलिस की टीम तुरंत रविदास नगर पहुंची और भीड़ को समझाइश देकर पीछे हटाया. अधिकारियों ने दोनों पक्षों को शांत रहने की अपील की. स्थानीय निवासियों ने बताया कि पिछले कई हफ्तों से हर रविवार इस घर में ‘चंगाई सभा’ चल रही है, जिसमें आसपास के गांवों और शहरों से महिलाएं, बच्चे और करीब सौ लोग आते हैं. अचानक बढ़ी भीड़ और आवाजाही से लोग असहज महसूस कर रहे थे और इसी वजह से विरोध की स्थिति बनी.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की

फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि सभा के आयोजकों से पूछताछ की जा रही है. क्या अनुमति ली गई थी, कितने लोग आते हैं और कार्यक्रम का स्वरूप क्या है. पुलिस ने बताया कि पूरे क्षेत्र में अब शांति है और किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. तथ्य स्पष्ट होने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी.

(रिपोर्टः सतीश तंबोली, कवर्धा)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!