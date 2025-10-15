Advertisement
गरीबों का मुफ्त इलाज करने वाले 'डॉक्टर साहब', ऐसे हुई राजनीति में एंट्री; फिर 15 सालों तक रहे मुख्यमंत्री

Raman Singh Birthday: छत्तीसगढ़ में सुशासन के सूत्रधार रमन सिंह का जीवन सेवा और संघर्ष की मिसाल रहा है. रमन सिंह ने अब तक राजनीति में एक अमिट छाप छोड़ी है, जो गरीबों के 'डॉक्टर साहब' से सीधे मुख्यमंत्री की गद्दी पर विराजमान हो गए.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Oct 15, 2025, 12:44 PM IST
Raman Singh Birthday: ग्रामीण छत्तीसगढ़ के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, जो गरीबों के 'डॉक्टर साहब' से सीधे मुख्यमंत्री की गद्दी पर विराजमान हो गए. हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के दूसरे मुख्यमंत्री रमन सिंह की, जो भारतीय जनता पार्टी (BJP) के स्तंभ हैं और विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए राजनीति में अब तक एक अमिट छाप छोड़ी है. उन्होंने 15 सालों तक छत्तीसगढ़ की कमान संभाली.

पहले गरीबों के 'डॉक्टर साहब' बने

डॉक्टर रमन सिंह का जन्म 15 अक्टूबर 1952 को कवर्धा (अब कबीरधाम) जिले के ठाठापुर गांव में एक किसान परिवार में हुआ था. पिता ठाकुर विघ्नहरण सिंह और मां सुधा देवी सिंह की संतान रमन ने बीएएमएस (आयुर्वेद) की डिग्री ली और कवर्धा में प्रैक्टिस शुरू की. गरीबों का मुफ्त इलाज करने वाले 'डॉक्टर साहब' जल्द लोकप्रिय हो गए.

रमन सिंह की ऐसे हुई राजनीति में एंट्री

रमन सिंह का राजनीति में प्रवेश 1970 के दशक में भारतीय जनसंघ के युवा सदस्य के रूप में हुआ. 1976-77 में सार्वजनिक जीवन की शुरुआत, 1983-84 में कवर्धा नगरपालिका के पार्षद बने. साल 1990-93 में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे, फिर 1999 में राजनांदगांव से लोकसभा पहुंचे. अटल सरकार में वाणिज्य और उद्योग राज्यमंत्री बने.

ये भी पढ़ें- कांशीराम ने पहली बार छत्तीसगढ़ से लड़ा था चुनाव, दलित बाहुल्य सीट से इस वजह से मिली थी हार

डॉक्टर से मुख्यमंत्री तक का सफर

साल 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन हुई और साल 2003 में पहली बार हुए चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की तो 7 दिसंबर 2003 को छत्तीसगढ़ के दूसरे मुख्यमंत्री बने. इसके बाद उन्होंने 2008 और 2013 में बीजेपी को जीत दिलाई और लगातार तीन बार यानी कुल 15 सालों तक सीएम की कुर्सी पर काबिज रहे. लेकिन, 2018 के चुनाव में बीजेपी की हार हुई और रमन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा.

सीएम रहते हुए किए कई काम

2003 से 2018 तक रमन सिंह के सीएम रहने के दौरान मुख्यमंत्री हाउसिंग मिशन से लाखों घर बने, देवभोग योजना से किसानों को समर्थन मिला. उन्होंने सूचना क्रांति और आजीविका कॉलेजों की स्थापना से युवाओं को सशक्त किया. भ्रष्टाचार विरोधी छवि और साफ-सुथरी शासन ने उन्हें छत्तीसगढ़ का सबसे लंबे समय तक सीएम बना दिया.

2023 में बीजेपी की जीत में अहम भूमिका

साल 2018 में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने सत्ता हथियाई, लेकिन 2023 में भाजपा ने फिर वापसी की और इसमें रमन सिंह की भूमिका अहम रही. इसके बाद उन्हें छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया और मौजूदा समय में वह इसी पद पर महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं. रमन सिंह की नीतियां छत्तीसगढ़ को समृद्ध बनाती रहीं. (इनपुट- न्यूज़ एजेसी आईएएनएस)

