नवरात्रि से पहले भड़का तनाव, कबीरधाम में दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर दो समुदायों में टकराव; पुलिस बल तैनात

कबीरधाम । जिले के कुकदूर थाना अंतर्गत आने वाले कामठी गांव में बीते 3-4 वर्षों से दो समुदायों के बीच लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है. इस विवाद ने एक बार फिर उग्र रूप ले लिया, जब दुर्गा स्थापना से ठीक एक दिन पूर्व पंडाल निर्माण को लेकर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई. विवाद के बढ़ते स्वरूप को देखते हुए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा ताकि स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके. इसके अतिरिक्त, जिले के पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति की समीक्षा की.

जानिए पूरा मामला

दरअसल, कामठी गांव में हिन्दू समाज के लोगों द्वारा मंदिर परिसर में माता दुर्गा की स्थापना हेतु पंडाल लगाया जा रहा था. आरोप है कि इस दौरान गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जुड़े कुछ लोगों ने पंडाल को उखाड़ फेंका, और परिसर में ताला जड़ दिया. जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया. इस घटना से आक्रोशित हिन्दू पक्ष की भीड़ ने मंदिर परिसर की बाउंड्रीवाल को क्षतिग्रस्त कर दिया.

गांव में तनाव का माहौल

फिलहाल गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है. किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती करते हुए करीब 50 जवानों को गांव में तैनात किया गया है. प्रशासन की ओर से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है और मामले की जांच जारी है. ग्रामीणों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है. पूर्व में भी धार्मिक आयोजनों के दौरान इसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती रही है. हाल ही में कमरछठ पूजा के दौरान मेन गेट को बंद कर दिया गया था और पिछले वर्ष दुर्गा पूजा के अवसर पर भी इसी तरह का विवाद हुआ था.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट- सतीश तंबोली, जी मीडिया, कबीरधान

ये भी पढ़ें- महाभारत काल से प्रसिद्ध मां बगलामुखी का मंदिर, जहां दर्शन करने से दूर होते सभी कष्ट

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. रायपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.