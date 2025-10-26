छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का अंत! 21 नक्सलियों ने फिर डाले हथियार, 13 महिलाएं-8 पुरुष माओवादी शामिल

Chhattisgarh Naxalites Surrender: छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ क्षेत्र में 21 नक्सलियों ने 18 हथियारों के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया. इनमें 4 डीवीसीएम, 9 एसीएम और 8 अन्य पार्टी सदस्य शामिल हैं, साथ ही 13 महिला और 8 पुरुष कैडर भी हैं.
Naxal surrender News: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के अंतागढ़ क्षेत्र में 21 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है. इन नक्सलियों ने कुल 18 हथियारों के साथ पुलिस के सामने सरेंडर किया. आत्मसमर्पण करने वालों में 4 डीवीसीएम (डिवीजन वाइज कमेटी मेंबर), 9 एसीएम (एरिया कमेटी मेंबर) और 8 अन्य पार्टी सदस्य शामिल हैं. इसके अलावा, इन 21 नक्सलियों में 13 महिला कैडर और 8 पुरुष कैडर भी हैं. सरेंडर करने वालों में डिवीजन कमेटी सेक्रेटरी मुकेश भी शामिल हैं.
ये सभी नक्सली लंबे समय से अंतागढ़ इलाके में सक्रिय थे और समाज के मुख्यधारा में शामिल होने का निर्णय लिया. उल्लेखनीय है कि बीते दिन कामतेड़ा कैंप में 50 नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण किया था. कांकेर पुलिस इस समय नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने की प्रक्रिया पर तेजी से काम कर रही है. इन 21 नक्सलियों ने पूना मार्गम पहल के तहत आत्मसमर्पण किया, और ये केशकल डिवीजन (नॉर्थ सब जोनल ब्यूरो) के कुएमारी या किसकोडो एरिया कमेटी से संबंधित थे.
आत्मसमर्पण के दौरान नक्सलियों ने 18 हथियार पुलिस को सौंपे. इनमें 3 एके-47 रायफल, 4 एसएलआर रायफल, 2 इंसास रायफल, 6 .303 रायफल, 2 सिंगल शॉट रायफल और 1 बीजीएल हथियार शामिल हैं. ये सभी नक्सली सुबह अंतागढ़ के बर्रेबेड़ा गांव से आत्मसमर्पण करने के लिए निकले, और पुलिस की टीम उन्हें लेने मौके पर मौजूद रही.
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर कहा कि 21 हथियारबंद नक्सलियों का पुनर्वास किया गया है. उन्होंने बताया कि इनमें 13 महिलाएं और 8 पुरुष शामिल हैं और डीवीसीएम लेवल के 4, एसीएम के 9 तथा 8 अन्य टीम कैडर भी हैं. विजय शर्मा ने यह भी कहा कि माड़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का साफ होना सकारात्मक संकेत है और बस्तर की जनता के लिए अनुकूल काम किए जाने चाहिए. (रिपोर्टः कमल कुमार, जी मीडिया)
