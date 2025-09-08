शराब के साथ चना और कोल्ड ड्रिंक लेने वाले सावधान, यहां चखने के चक्कर में जा सकती है जान
शराब के साथ चना और कोल्ड ड्रिंक लेने वाले सावधान, यहां चखने के चक्कर में जा सकती है जान

Pakhajur Food Inspection: कांकेर के पंखाजूर में ग्राहकों की शिकायत के आधार पर भाजपा नेता के चखना दुकान पर छापेमार कार्रवाई की गई. इस दौरान दुकान से कीड़े वाला चना और एक्सपायरी डेट की कोल्ड ड्रिंक मिली है. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 08, 2025, 05:33 PM IST
चखने वाले चने में मिला कीड़ा
Kanker News: शराब बुरी चीज है और इसका सेवन सेहत के लिए हानिकारक है. हालांकि, जिसको पीना है ओ तो पीएगा ही... उसे रोकना हमारे आपके बस की बात नहीं. अक्सर लोग शराब के साथ चना, नमकीन और कोल्ड ड्रिंक का भी सेवन करते हैं. लेकिन अगर आप भी इसमें से हैं तो इसके सेवन से पहले सावधान हो जाएं. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शराब के नशे में लोग चखने में क्या खा रहे हैं, यह पता नहीं होता और जाने-अनजाने में उन्हें दुकानदार ऐसी चीजें चखने के लिए दे देते हैं, जो उनके सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है.

दरअसल, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि, ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पंखाजूर से सामने आया है. जहां भाजपा नेता की चखना की दुकान है. चखने के नाम पर ग्राहकों को कीड़े वाले चने, क्सपायरी डेट वाली कोल्ड ड्रिंक्स और सरकारी नमकीन बेची जा रही थी. दुकानदार चंद मुनाफे के चक्कर में ग्राहकों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा था. इसकी जानकारी मिलते ही दुकान पर छापा मारा गया. इस दौरान उसकी दुकान से कीड़े वाले चने, एक्सपायरी डेट की कोल्ड ड्रिंक और सरकारी नमकीन जब्त की गई है.

ग्राहकों से गाली-गलौज
पखांजूर के चखना दुकान में गंभीर लापरवाही सामने आई है. ग्राहकों को परोसे गए चना चखना में कीड़े पाए गए. जब इसकी शिकायत एसडीएम से की गई तो अहाता संचालक संजीव सरकार उर्फ सोनू ने खुद को भाजपा नेता बताते हुए ग्राहक के साथ बदसलूकी की और गाली-गलौज तक पर उतर आया.

जांच के लिए पहुंची टीम
घटना के बाद ग्राहकों ने नाराजगी जताई और इसे स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बताया. मामले की शिकायत पर आज तहसीलदार और फूड इंस्पेक्टर चखना दुकान जांच करने पहुंचे. जांच के दौरान पता चला की चखना दुकान के आड़ में ग्राहकों के सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा था. जांच के दौरान यहां कई अनियमितताएं मिलीं. सरकारी वितरण के लिए बने नमक के पैकेट, घरेलू गैस सिलिंडर और भारी संख्या मे एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक्स तक जब्त किए गए. जो ग्राहकों के सेहत को नुकसान पहुंचा सकते थे. तहसीलदार युवराज ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर सख़्त कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट- कमल कुमार, जी मीडिया पंखाजूर

Kanker NewsPakhajur

