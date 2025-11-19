Advertisement
आंगनबाड़ी सहायिका ने बदला अपना धर्म, तो ग्रामीणों ने बच्चों को भेजना किया बंद, 15 दिन से लटका है ताला

Kanker News-कांकेर जिले के भैंसमुंडी गांव में आंगनबाड़ी सहायिका के धर्म परिवर्तन के बाद ग्रामीणों ने अपने बच्चों को आंगनबाड़ी भेजना बंद कर दिया है. इस वजह से पिछले 15 दिनों से आंगनबाड़ी में ताला लटका हुआ है. इसे लेकर गांव में आयोजित ग्राम सभा में ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी सहायिका से भी मूल धर्म में वापस आने की मांग की है.

 

Nov 19, 2025
Anganwadi Closed For 15 Days-छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में धर्मांतरण को लेकर बढ़ते विवाद का असर अब गांव की प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था तक पहुंच गया है. नरहरपुर ब्लॉक के गांव भैंसमुंडी में आंगनबाड़ी सहायिका केसर नरेटी के धर्म परिवर्तन के बाद ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए अपने बच्चों को आंगनबाड़ी भेजना पूरी तरह बंद कर दिया है. परिणामस्वरूप पिछले 15 दिनों से आंगनबाड़ी केंद्र में ताला लटका हुआ है, जिससे पोषण और शिक्षा दोनों प्रभावित हो रहे हैं. 

6 परिवारों ने अपनाया था ईसाई धर्म
जानकारी के अनुसार, गांव के 6 परिवारों ने कुछ समय पहले ईसाई धर्म अपनाया था. इनमें से 3 परिवार अब दोबारा अपने मूल धर्म में लौट आए हैं, जबकि 3 परिवार अब भी ईसाई धर्म का पालन कर रहे हैं. हाल ही में आयोजित ग्राम सभा में ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी सहायिका से भी मूल धर्म में वापस आने की मांग की, लेकिन केसर नरेटी ने यह मांग ठुकरा दी. इसके चलते ग्रामीणों ने निर्णय लिया कि जब तक सहायिका धर्म परिवर्तन वापस नहीं लेती, तब तक वे अपने बच्चों को आंगनबाड़ी नहीं भेजेंगे. 

नहीं बदलूंगी धर्म
इधर, आंगनबाड़ी सहायिका केसर नरेटी ने साफ कहा कि ना नौकरी छोटूंगी और ना ही धर्म बदलूंगी. उनका कहना है कि वह प्रतिदिन आंगनबाड़ी पहुंचती हैं, लेकिन ग्रामीण अपने बच्चों को भेजने से इंकार कर रहे हैं. इससे बच्चों को पोषण आहार, टीकाकरण और शिक्षण गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं. 

विभाग ने जांच शुरू की
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला एंव बाल विकास विभाग ने जांच शुरू कर दी है. परियोजना अधिकारी सत्या गुप्ता ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी मिल गई है और पर्यवेक्षक को मौके पर भेजकर जांच रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. ग्रामीणों, प्रशासन और आंगनबाड़ी सहायिका के बीच जारी यह विवाद अब बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर सीधा असर डाल रहा है. 

