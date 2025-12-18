आदिवासी - ईसाईयों में खूनी झड़प, शव दफनाने को लेकर हुआ विवाद, कांकेर कब्र से निकाली गई लाश, पुलिस समेत कई घायल

Kanker Tribals and Christians News: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के आमाबेड़ा थाना क्षेत्र के बड़े तेवड़ा गांव में शव दफनाने को लेकर आदिवासी समाज और ईसाई समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई. इस दौरान एक दर्जन से ज्यादा ग्रामीण घायल हो गए. इसके अलावा झड़प के दौरान कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है. हालात इतने बिगड़ गए हैं, कि प्रशासन को भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा है.

बता दें कि यह मामला मंगलवार का बताया जा रहा है. लेकिन अभी तक मामला शांत नहीं हो सका. वहीं आदिवासी समुदाय के लोग ईसाई समुदाय के लोगों को गांव से बाहर खदेड़ते नजर आए. वहीं जवाब में ईसाई समुदाय के लोगों ने भी लाठी-डंडों से हमला कर दिया. वहीं दोनों पक्षों के बीच झड़प का वीडियो तेजी से वयारल हो रहा है. लगातार हो रही मारपीट से गांव में माहौल और भी तनावपूर्ण बने हुए हैं. हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने बीच बचाव किया.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, विवाद की जड़ गांव के सरपंच के पिता की मृत्यु के बाद उनके शव को गांव में ही दफनाया जाना बताया जा रहा है. मिली जानकारी के मुताबिक, गांव के सरपंच के परिवार ने धर्म परिवर्तन करवा लिया था, जिससे गांव के लोगों में काफी रोष था. वहीं लोगों ने आरोप लगाया है कि बिना गांव के लोगों के परमिशन और सहमति के बिना शव को दफना दिया गया. इसी को लेकर पिछले दो दिनों से लोग शव को कब्र से बाहर निकालने की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं.

गांव में सुरक्षा बढ़ी

गुरुवार को हालात इतने बिगड़ गए, कि पुलिस और प्रशासन की टीमों ने संयुक्त रूप से भारी सुरक्षा के साथ कब्र से शव को बाहर निकाला गया है. वहीं इस दौरान पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया. इसके अलावा, बाहरी लोगों को गांव में आने पर रोक भी लगा दी. वहीं स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक टीम ने शव को बरामद कर अपने साथ ले गए. बताया जा रहा है कि इसके बाद कुछ समय के लिए तनाव कम हुआ, लेकिन स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं हो सकी.

चर्च में भी तोड़फोड़

इस दौरान गांव में बनी चर्च में भी तोड़फोड़ की गई. इसके अलावा, आगजनी भी खबरें सामने आई हैं. बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन ने गांव को पूरी तरह से गांव को सील कर दिया गया है. दोनों पक्षों को अलग-अलग इलाकों में रखा गया है. वहीं हिंदू संगठनों ने आसपास के इलाकों में सतर्कता की अपील की है. आमाबेड़ा समेत आसपास के कई क्षेत्रों में भारी अलर्ट जारी किया गया है. वहीं गांव के हालातों पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं.

रिपोर्टः गौतम सरकार, कांकेर

