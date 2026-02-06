छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र सीम पर मुठभेड़, एक जवान शहीद, 3 नक्सली ढेर, AK-47-1 SLR राइफल बरामद

Three Naxalites killed In encounte: छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है. इस मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने तीन नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें दो पुरुष और एक महिला नक्सली शामिल हैं. इस दौरान एक जवान भी शहीद हो गया, जबकि एक जवान घायल बताया जा रहा है. मौके पर से एक AK-47 राइफल और 1 SLR राइफल बरामद की गई है. मारे गए नक्सलियों की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है.

मुठभेड़ के दौरान महाराष्ट्र के C-60 यूनिट के कांस्टेबल दीपक चिन्ना मडावी (38 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उन्हें हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर भामरागढ़ के सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां से उनके शहादत की खबर आ रही है.

एक जवान घायल

मुठभेड़ में एक अन्य जवान कांस्टेबल जोगा मडावी (निवासी किश्तयापल्ली) भी गोली लगने से घायल हुए हैं. उन्हें भी हेलीकॉप्टर से भामरागढ़ पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. बेहतर इलाज के लिए उन्हें आगे गढ़चिरौली ले जाने की तैयारी की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

सर्च ऑपरेशन जारी

घटना के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है और सुरक्षाबलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. अधिकारियों के अनुसार, नक्सलियों की मौजूदगी को देखते हुए अभियान अभी जारी रहेगा और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

एक दिन पहले एक नक्सली कमांडर ढेर

बता दें कि एक दिन पहले छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में एक नक्सली कमांडर उधम सिंह को मार गिराया. उधम सिंह 2021 में टेकुलगुडेम मुठभेड़ में शामिल था, जहां नक्सली हमले में 22 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे. ऊधम सिंह प्लाटून नंबर 30 का कमांडर था और जगुरगुंडा एरिया कमेटी का भी कमांडर था. ऊधम सिंह पर 8 लाख रुपये का इनाम था.

ये भी पढ़ें: MP के इस गांव के दूल्हे ने रचा इतिहास, हाथ में संविधान की किताब लेकर चढ़ा घोड़ी, परिजन बोले- यह सिर्फ बारात नहीं,आत्मसम्मान का उत्सव है

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!