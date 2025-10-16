गांव में पादरी और धर्मांतरित लोगों के एंट्री पर प्रतिबंध, ग्रामीणों ने बोर्ड लगाकर की घोषणा, मतांतरण पर बैन का ऐलान

Ban on Religious Peoples-छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक और गांव में ग्रामीणों ने मतांतरण के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है. ग्रामीणों ने गांव के प्रवेश द्वार पर पास्टर, पादरियों और धर्मांतरित लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध का बोर्ड लगाया है. नरहरपुर विकासखंड का जामगांव जिले का 13वां गांव है, जहां इस तरप का प्रतिबंध लागू किया गया है. इससे पहले 12 गांव इस तरह का कदम उठा चुके हैं.

पहचान पर पड़ रहा प्रभाव

जामगांव के लोगों का कहना है कि गांव में मंतातरण के कारण मतांतरण के कारण आदिवासी समाज के रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक पहचान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि जामगांव में 14 परिवार दूसरे धर्म को मानने लगे हैं, जिससे गांव का माहौल खराब हो रहा है. वहीं उनका कहना है कि ग्रामीण ईसाई धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि मतांतरण का विरोध कर रहे हैं.

संस्कृति के लिए खतरा है धर्मांतरण

प्रमोद कुंजाम ने कहा कि आदिवासियों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराना हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहा है और आदिम संस्कृति के लिए खतरा है. ग्राम सभा के प्रस्ताव के माध्यम से पास्टर, पादरियों और बाहर से आने वाले मतांतरण व्यक्तियों के धार्मिक और धर्मांतरण आयोजन के उद्देश्य से प्रवेश पर रोक लगाई गई है. इसलिए गांव के बाहर प्रवेश द्वार पर बोर्ड लगाया गया है.

कुछ दिन पहले हुआ था विवाद

ग्रामीणों द्वारा लगाए गए बोर्ड पर उल्लेख किया गया है कि पेसा अधिनियम 1996 लागू है, जिसके नियम चार (घ) के तहत सांस्कृतिक पहचान और रूढ़िवादी संस्कृति के सरंक्षण का अधिकार प्राप्त है. कुछ ही महीने पहले गांव में एक मतांतरित परिवार के युवक की मौत के बाद कफन-दफन को लेकर बवाल हुआ था. जिसके बाद ग्राम सभा में पास्टर-पादरी के गांव में आने पर सख्त प्रतिबंध का प्रस्ताव पारित किया गया था.

