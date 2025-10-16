Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2964857
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

गांव में पादरी और धर्मांतरित लोगों के एंट्री पर प्रतिबंध, ग्रामीणों ने बोर्ड लगाकर की घोषणा, मतांतरण पर बैन का ऐलान

Kanker News-कांकेर के एक गांव ने पादरी और धर्मांतरित लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है. ग्रामीणों ने गांव के प्रवेश द्वार पर प्रतिबंधित लोगों का बोर्ड लगाया है. कांकेर जिले का यह 13वां गांव है, जहां पास्टर, पादरियों और धर्मांतरित लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 16, 2025, 11:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गांव में पादरी और धर्मांतरित लोगों के एंट्री पर प्रतिबंध, ग्रामीणों ने बोर्ड लगाकर की घोषणा, मतांतरण पर बैन का ऐलान

Ban on Religious Peoples-छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक और गांव में ग्रामीणों ने मतांतरण के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है. ग्रामीणों ने गांव के प्रवेश द्वार पर पास्टर, पादरियों और धर्मांतरित लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध का बोर्ड लगाया है. नरहरपुर विकासखंड का जामगांव जिले का 13वां गांव है, जहां इस तरप का प्रतिबंध लागू किया गया है. इससे पहले 12 गांव इस तरह का कदम उठा चुके हैं. 

पहचान पर पड़ रहा प्रभाव
जामगांव के लोगों का कहना है कि गांव में मंतातरण के कारण मतांतरण के कारण आदिवासी समाज के रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक पहचान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि जामगांव में 14 परिवार दूसरे धर्म को मानने लगे हैं, जिससे गांव का माहौल खराब हो रहा है. वहीं उनका कहना है कि ग्रामीण ईसाई धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि मतांतरण का विरोध कर रहे हैं. 

संस्कृति के लिए खतरा है धर्मांतरण
प्रमोद कुंजाम ने कहा कि आदिवासियों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराना हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहा है और आदिम संस्कृति के लिए खतरा है. ग्राम सभा के प्रस्ताव के माध्यम से पास्टर, पादरियों और बाहर से आने वाले मतांतरण व्यक्तियों के धार्मिक और धर्मांतरण आयोजन के उद्देश्य से प्रवेश पर रोक लगाई गई है. इसलिए गांव के बाहर प्रवेश द्वार पर बोर्ड लगाया गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

कुछ दिन पहले हुआ था विवाद
ग्रामीणों द्वारा लगाए गए बोर्ड पर उल्लेख किया गया है कि पेसा अधिनियम 1996 लागू है, जिसके नियम चार (घ) के तहत सांस्कृतिक पहचान और रूढ़िवादी संस्कृति के सरंक्षण का अधिकार प्राप्त है. कुछ ही महीने पहले गांव में एक मतांतरित परिवार के युवक की मौत के बाद कफन-दफन को लेकर बवाल हुआ था. जिसके बाद ग्राम सभा में पास्टर-पादरी के गांव में आने पर सख्त प्रतिबंध का प्रस्ताव पारित किया गया था.

यह भी पढ़ें-'चंगाई सभा' के आयोजन में धर्मांतरण का आरोप, हिंदूवादी संगठनों ने किया हंगामा

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Kanker की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh newsReligious ConversionKanker News

Trending news

chhattisgarh news
गांव में पादरी और धर्मांतरित लोगों के एंट्री पर प्रतिबंध, बोर्ड लगाकर की घोषणा
mp news
लात-घूंसों से पिटाई... मुंह पर किया पेशाब! MP में फिर हुआ अमानवीय कृत्य, केस दर्ज
mp news
महाकाल मंदिर में डोरेमॉन का तांडव! VIP पास खरीदकर गर्भगृह में घुसा कार्टून कैरेक्टर
CG News
'चंगाई सभा' के आयोजन में धर्मांतरण का आरोप, हिंदूवादी संगठनों ने किया हंगामा
indore news
प्रिंसिपल को ही मार डाला! छात्रों ने किया ऐसा कारनामा कि सीधे थाने दर्ज हुआ मामला
chhattisgarh news
शिक्षा के मंदिर में छात्र बने मजदूर, प्रिंसिपल ने बच्चों से करवाई पुताई, Video वायरल
diwali 2025
इस मंदिर में उल्टा स्वास्तिक बनाने से हर मुराद पूरी करती हैं माता लक्ष्मी
mp news
नवजात की मौत के बाद मुंह से ऑक्सीजन देता रहा चाचा, डॉक्टर पर गलत इलाज का आरोप
MP Police Bharti
एमपी पुलिस भर्ती में ट्रांसजेंडर भी भर सकेंगे फॉर्म, जानिए कब और कैसे करें आवेदन
unique kuber temple
उज्जैन में है अनोखा कुबेर मंदिर, जहां धनतेरस के दिन पूजा करने से होती धन की वर्षा!