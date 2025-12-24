Advertisement
Chhattisgarh Bandh News: स्कूल, दफ्तर, दुकान, अस्पताल, पेट्रोल पंप… सर्वसमाज का छत्तीसगढ़ बंद, जानें क्या खुला और क्या बंद

Chhattisgarh Bandh News: धर्मांतरण और कांकेर के अमाबेड़ा में हुई हिंसक घटनाओं के विरोध में आज क्रिसमस से एक दिन पहले 24 दिसंबर को पूरा छत्तीसगढ़ बंद है. रायपुर के जयस्तंभ चौक सहित राज्य भर के प्रमुख व्यावसायिक केंद्र पूरी तरह से बंद हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 24, 2025, 10:29 AM IST
Chhattisgarh Bandh News: स्कूल, दफ्तर, दुकान, अस्पताल, पेट्रोल पंप… सर्वसमाज का छत्तीसगढ़ बंद, जानें क्या खुला और क्या बंद

Hindu Samaj Chhattisgarh Bandh News: क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले 24 दिसंबर को सर्व समाज ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है. इस बंद का असर रायपुर, कांकेर और दूसरे जिलों में देखा गया. स्कूल, ऑफिस, दुकानें, अस्पताल और पेट्रोल पंप बंद रहे. इस बंद को छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, CAIT (कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स), गायत्री परिवार, आर्ट ऑफ लिविंग और कई दूसरे धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने सपोर्ट किया. यह बंद अमाबेड़ा (कांकेर) में कथित  धर्मांतरण और हिंसक झड़पों के विरोध में बुलाया गया.

सर्वसमाज का छत्तीसगढ़ बंद
दरअसल, आज छत्तीसगढ़ में रोज़ाना की ज़िंदगी पर काफ़ी असर पड़ा है, क्योंकि सर्व समाज ने पूरे राज्य में बंद का ऐलान किया है. इस बंद का मुख्य कारण कांकेर ज़िले के अमाबेड़ा में हुई घटना है, जहां धार्मिक बदलाव को लेकर गांव वालों और ईसाई समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई. बड़े टेवड़ा गांव में एक धर्म बदलने वाले परिवार द्वारा शव को दफ़नाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस अधिकारी भी घायल हो गए. इस घटना और धार्मिक बदलाव की बढ़ती घटनाओं के विरोध में सर्व समाज अब सड़कों पर उतर आए हैं.

यह भी पढ़ें: आज बंद रहेगा पूरा छत्तीसगढ़, कांकेर हिंसा के बाद सड़कों पर उतरा सर्व समाज, ये है बड़ी वजह

जानें क्या खुला और क्या बंद
राजधानी रायपुर और राज्य के दूसरे जिलों में दुकानें, प्राइवेट ऑफिस और कमर्शियल प्रतिष्ठान बंद हैं. छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अधिकारियों ने बंद को सफल बनाने की अपील करने के लिए खुद बाजारों का दौरा किया है. नाश्ते की दुकानें और जनरल स्टोर सुबह से ही बंद हैं. हालांकि, अस्पताल, मेडिकल स्टोर, आपातकालीन सेवाएं खुली रहेंगी. लेकिन बाजारों के बंद होने और आम लोगों की आवाजाही पर पाबंदियों से जनता को परेशानी हो रही है.

पूरा मामला क्या है?
बता दें कि भानुप्रतापपुर इलाके के अमाबेड़ा क्षेत्र में बड़े तेवड़ा गांव के सरपंच राजमन सलाम के पिता का निधन हो गया और उनके शव को गांव में दफना दिया गया. सरपंच का परिवार ईसाई धर्म अपना चुका था, जिससे स्थानीय ग्रामीण नाराज़ हो गए. ग्रामीणों ने दो दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया और शव को कब्र से निकालने की मांग की. यह विरोध प्रदर्शन मंगलवार, 16 दिसंबर को हिंसक हो गया, जब ग्रामीण शव को कब्र से निकालने पहुंचे और ईसाई समुदाय के लोगों से उनकी झड़प हो गई.

