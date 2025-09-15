अयोध्या से काशी जा रही बस हादसे का शिकार, छत्तीसगढ़ के 4 यात्रियों की मौत, कई घायल

Jaunpur Accident: उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया है. बताया जा रहा है कि लाइन बाजार थाना क्षेत्र के सीहीपुर क्रॉसिंग के पास डबल डेकर टूरिस्ट बस और ट्रक में जोरदार टक्कर से छत्तीसगढ़ के 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई है. जबकि आधा दर्जन से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है. मृतकों के शवों को पोस्टमार्ट के लिए भेज दिया गया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, टूरिस्ट बस छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से अयोध्या दर्शन के लिए आये थे. दर्शन के बाद यात्री वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए निकले थे. रास्ते में सीहीपुर क्रॉसिंग के पास बस ने आगे चल रहे ट्रक में टक्कर मार दी. बस में कुल 50 यात्री सवार थे. मृतकों में आशा भवल, गुलाब, चालक दीपक और एक अज्ञात शामिल हैं. घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है.

घायलों का इलाज जारी

घटना की जानकारी पर पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ, अपर पुलिस अधीक्षक नगर और सिटी मजिस्ट्रेट जौनपुर के साथ जिला अस्पताल पहुंचे. उन्होंने घायलों से मुलाकात कर उनके इलाज की जानकारी ली. चिकित्सकों को बेहतर उपचार हेतु निर्देश दिए. साथ ही घायलों व परिजनों को हर संभव सहायता और तुरंत इलाज उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया. (रिपोर्टः अजीत सिंह)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "कांकेर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!