 अयोध्या से काशी जा रही बस हादसे का शिकार, छत्तीसगढ़ के 4 यात्रियों की मौत, कई घायल
अयोध्या से काशी जा रही बस हादसे का शिकार, छत्तीसगढ़ के 4 यात्रियों की मौत, कई घायल

Kanker Bus Accident News: उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दर्दनाक सड़क हादसे में छत्तीसगढ़ के चार लोगों की मौके पर मौत हो गई. बताया जा रहा है कि कांकेर जिले से अयोध्या दर्शन करने के लिए गए, वापस लौटते समय बस और ट्रक में टक्कर हो गई.

 

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 15, 2025, 08:12 AM IST
अयोध्या से काशी जा रही बस हादसे का शिकार
अयोध्या से काशी जा रही बस हादसे का शिकार

Jaunpur Accident: उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया है. बताया जा रहा है कि लाइन बाजार थाना क्षेत्र के सीहीपुर क्रॉसिंग के पास डबल डेकर टूरिस्ट बस और ट्रक में जोरदार टक्कर से छत्तीसगढ़ के 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई है. जबकि आधा दर्जन से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है. मृतकों के शवों को पोस्टमार्ट के लिए भेज दिया गया है. 

मिली जानकारी के मुताबिक, टूरिस्ट बस छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से अयोध्या दर्शन के लिए आये थे. दर्शन के बाद यात्री वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए निकले थे. रास्ते में सीहीपुर क्रॉसिंग के पास बस ने आगे चल रहे ट्रक में टक्कर मार दी. बस में कुल 50 यात्री सवार थे. मृतकों में आशा भवल, गुलाब, चालक दीपक और एक अज्ञात शामिल हैं. घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है.

घायलों का इलाज जारी
घटना की जानकारी पर पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ, अपर पुलिस अधीक्षक नगर और सिटी मजिस्ट्रेट जौनपुर के साथ जिला अस्पताल पहुंचे. उन्होंने घायलों से मुलाकात कर उनके इलाज की जानकारी ली. चिकित्सकों को बेहतर उपचार हेतु निर्देश दिए. साथ ही घायलों व परिजनों को हर संभव सहायता और तुरंत इलाज उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया. (रिपोर्टः अजीत सिंह)

