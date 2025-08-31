कांकेर में 5100 का दरबार! आस्था या अंधविश्वास? बाबा के दावों पर उठे बड़े सवाल
कांकेर में 5100 का दरबार! आस्था या अंधविश्वास? बाबा के दावों पर उठे बड़े सवाल

Kanker Fake Baba: कांकेर जिले में एक कथित बाबा का दरबार पिछले कई सालों से चल रहा है. लेकिन अब उसी बाबा पर गंभीर आरोप लगे हैं. किसी से ठगी, तो किसी से आबरू लूटने की शिकायतें सामने आई हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 31, 2025, 09:32 AM IST
कांकेर में फ्रॉड बाबा
कांकेर में फ्रॉड बाबा

Kanker Fraud News: कांकेर जिले के कोडेजुंगा गांव में एक कथित बाबा का दरबार लंबे समय से सुर्खियों में है. यहां आने वाले लोगों से वह 5100 रुपये लेकर झाड़-फूंक और बलि के जरिए भूत-प्रेत हटाने, पारिवारिक झगड़े खत्म करने और बैरशु देव से मुक्ति दिलाने का दावा करता है. गांव-गांव से लोग इस बाबा के पास पहुंचते हैं और अक्सर मुर्गी, बकरा या कबूतर की बलि दी जाती है.

यह बाबा खुद को सहस्त्रबाहु अर्जुन का प्रतिनिधि बताकर दरबार सजाता है. खास बात यह है कि वह इंस्टाग्राम पर भी सक्रिय है और अपने वीडियो अपलोड करता रहता है. सोशल मीडिया के जरिए ही दूसरे राज्यों से भी लोग यहां आने लगे हैं. बाबा का कहना है कि पहले मजाक उड़ाने वाले लोग आते थे, इसलिए श्रद्धालुओं की राय पर फीस तय की गई.

2 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी
लेकिन इसी बाबा पर कई गंभीर आरोप हैं. साल 2019 में एक महिला ने कांकेर थाने में शिकायत की थी कि बाबा ने पूजा के बहाने उसे अकेले कमरे में बुलाकर दुष्कर्म किया और तंत्र-मंत्र से नुकसान पहुंचाने की धमकी दी. महिला का आरोप है कि उसने करीब 2 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी भी की. इस मामले में पुलिस ने धारा 376 और 506 के तहत प्रकरण दर्ज किया था.

जांच पर होगी कानूनी कार्रवाई
अब समाज भी बाबा के खिलाफ खड़ा हो गया है. डड़सेना कलार समाज और आदिवासी युवा संगठन ने पुलिस से शिकायत करते हुए कहा है कि बाबा अंधविश्वास फैलाकर भोले-भाले लोगों को बहका रहा है और आराध्य देव का नाम भी गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है. फिलहाल एडिशनल एसपी ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और आश्वासन दिया है कि जांच पूरी होते ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Kanker News

