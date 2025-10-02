देवी शक्ति वाले BJP सांसद! MP भोजराज नाग पर कलश विसर्जन के दौरान आईं देवी, नवरात्रि में झूमने का वीडियो वायरल

Kanker News-कांकेर में नवरात्र ज्योति कलश विसर्जन में बीजेपी सांसद भोजराज नाग शामिल हुए. इस दौरान पर देवी विराजमान हो गई. सांसद की मां नूतन नाग ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, वहीं सांसद ने कहा कि 15-20 सालों से मुझ पर देवी आती हैं.
Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नवरात्र ज्योति कलश विसर्जन के दौरान बीजेपी सांसद भोजराज नाग पर देवी विराजमान हो गई. अंतागढ़ के शीतला माता मंदिर में विधि विधान से नवमी की पूजा हुई. पूजा के दौरान सांसद झूमने लगे. वहीं भोजराज नाग की मां नूतन नाग ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया. इसके बाद जोगीधारा नदी के संगम में कलश विसर्जन किया गया.
15-20 सालों से आती हैं देवी
भोजराज नाग ने बताया कि धनोरा में स्थित खंडा डोकरा आंगा देव मंडा की बूढ़ी माता मुझ पर सवार होती है. 15-20 सालों से मुझ पर देवी आती है. वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सांसद भोजराज नाग देश के एकमात्र सांसद है, जिन्हें देवी आती हैं. इसे देखने के लिए सैंकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शीतला माता मंदिर पहुंचते हैं.
ग्रामीण बोले-हमारे लिए गर्व का विषय
ग्रामीणों ने कहा कि हमारे लिए यह गर्व का विषय है कि एक बैगा सिरहा कांकेर के सांसद हैं. उन्हें देवी आती है. भोजराज नाग संसदीय कार्य के साथ देवी-देवता की पूजा का भी काम करते हैं. ये अनूठा संयोग है, जो अंतागढ़ वालों को मिला है. अंतागढ़ में नवमी के दिन कलश यात्रा निकलती है. यह परंपरा काफी पुरानी है. यहां आसपास के 40 गांव के देवी-देवता, पुजारी और बैगा की मौजूदगी में मनोकामना कलश का भव्यता के साथ विसर्जन किया जाता है.
अनेक लोगों को आती है देवी
सासंद भोजराज नाग ने कहा कि हमारे हिंदू परंपरा में अनेक लोगों को देवी आती है. उसी परंपरा के अनुसार मुझे देवी आती है. देवी-देवता का काम क्षेत्र में उन्नति करना होता है. हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे. उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की आत्मा से परमात्मा का लिंक जुड़ जाता है. व्यक्ति के शरीर में देवताओं का जो अंश आता है. उसे बातों में व्यक्त करना मुश्किल है.
