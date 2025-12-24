आज बंद रहेगा पूरा छत्तीसगढ़, कांकेर हिंसा के बाद सड़कों पर उतरा सर्व समाज, ये है बड़ी वजह

Chhattisgarh Bandh News Today: छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर भड़क गया है. कांकेर जिले के अमाबेड़ा में हाल ही में हुई हिंसक झड़पों और कथित प्रशासनिक नाकामी के विरोध में सर्व हिंदू समाज ने 24 दिसंबर को पूरे राज्य में बंद का आह्वान किया है. इस बंद का मकसद सरकार का ध्यान धर्मांतरण के ज़रिए समाज में फैलाई जा रही नफरत की ओर दिलाना है. सर्व हिंदू समाज का कहना है कि कुछ लोग धर्मांतरण के ज़रिए समाज पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पूरे समुदाय को मिलकर काम करना चाहिए.

धर्मांतरण के खिलाफ 24 दिसंबर को बंद रहेगा छत्तीसगढ़

दरअसल, कांकेर जिले के अमाबेड़ा इलाके में हुई हिंसक घटना के बाद पूरे राज्य में गुस्से का माहौल है. इस घटना के विरोध में जिसका संबंध कथित तौर पर धर्म परिवर्तन से है, सर्व छत्तीसगढ़ हिंदू समाज ने 24 दिसंबर को पूरे राज्य में बंद का आह्वान किया है. कोंडागांव में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाज के प्रतिनिधियों ने समाज के सभी वर्गों से बंद का समर्थन करने की अपील की. ​​सर्व छत्तीसगढ़ हिंदू समाज ने इस हड़ताल के लिए सभी समुदायों से समर्थन मांगा है.

धर्मांतरण के माध्यम से समाज पर हमला

वरिष्ठ बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने बंद का समर्थन करते हुए कहा कि कुछ ताकतें धर्म परिवर्तन के ज़रिए सामाजिक ताने-बाने पर हमला कर रही हैं, और इसे रोकने के लिए पूरे समाज को एकजुट होना होगा. कोंडागांव में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग-अलग समुदायों के प्रतिनिधियों ने साफ किया कि धर्म परिवर्तन से स्थानीय संस्कृति और आबादी का संतुलन बिगड़ रहा है, और अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

पांच सूत्रीय मांगें

प्रदर्शनकारियों ने सरकार के समक्ष पांच सूत्रीय मांगें प्रस्तुत की हैं. उनकी मुख्य मांग यह है कि राज्य में 'धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम' को तुरंत और सख्ती से लागू किया जाए ताकि लालच, दबाव या किसी भी तरह के हेरफेर से होने वाले धर्म परिवर्तन पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके. समुदाय का मानना ​​है कि अगर प्रशासन तुरंत सख्त कार्रवाई नहीं करता है तो अमाबेड़ा जैसी हिंसक घटनाएं दोबारा हो सकती हैं. समुदाय ने यह भी मांग की है कि सरकार और प्रशासन पूरे राज्य में धर्मांतरण से पैदा हो रही सामाजिक अशांति पर गंभीरता से ध्यान दें और इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!