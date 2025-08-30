घर पर सजता देवी का दरबार, सोशल मीडिया पर करता लाइव प्रसारण; फिर...
घर पर सजता देवी का दरबार, सोशल मीडिया पर करता लाइव प्रसारण; फिर...

CG News: कांकेर में अंधविश्वास के नाम पर लोगों को गुमराह करने और पैसे ऐंठने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक युवक अपने इस काले कृत्य को सोशल मीडिया पर वायरल भी करता था.

 

Written By  Zee News Desk|Edited By: Zee News Desk|Last Updated: Aug 30, 2025, 04:22 PM IST
kanker news
kanker news

Kanker Andhvishwas News: छत्तीसगढ़ के कांकेर से देवी-देवताओं के नाम पर अंधविश्वार फैलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक युवक के खिलाफ कलार समाज की आराध्य देवी माता बहादुर कलारिन के नाम पर पाखंड फैलाने का आरोप है. यवुक देवी मां के नाम पर घर में दरबार लगाता और लोगों को गुमराह कर उन्हें अपने जाल में फंसाता था.

घर में सजता मां का झूठा दरबार
कलार समाज के युवाओं ने कांकेर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराकर एक युवक पर धर्म के नाम पर अंधिविश्वास फैलाने की शिकायत दर्ज कराई गई है. युवक का नाम पुष्पराज सिन्हा है जो कोड़ेजुंगा का रहने वाला है. युवक कई सालों से अपने घर पर कलार समाज की आराध्य देवी माता बहादुर कलारिन के नाम पर दरबार लगाकर जादू टोना, टोटका, झाड़फूंक के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाता था. युवक अपने इस काले कृत्य को सोशल मीडिया पर वायरल भी करता था.

लोगों से एंठे इतने हजार
युवक के काले धंधे की क्रिया यहीं खत्म नहीं होती. युवक धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर उनकी परेशानियों को हल करने का दावा करता था. इसके लिए वो लोगों से 5 हजार से अधिक रुपयों की मांग करता था. लोग भी युवक की मीठी मीठी बातों में फंस उसे पैसे थमा दिया करते थे. रोजाना दरबार लगाकर सोशल मीडिया पर ऐसे कृत्य के प्रचार प्रसार से समाज में भ्रम और अंधविश्वास की स्थिति निर्मित हो रही है. 

आरोपी पर जल्द कार्रवाई की मांग
कलार समाज के लोगों ने ऐसे कृत्य और उनकी आराध्य देवी के नाम को धूमिल करने पर कड़ी आपत्ती जताई है. समाज के लोगों ने थाने में अपनी शिकायत पत्र के साथ सोशल मीडिया दरबार लगाए जाने और अंधविश्वास फैलाने से जुड़े वीडियो और सोशल मीडिया के लिंक्स भी उपलब्ध करवाए हैं. लोगों ने ये भी आरोप लगाए कि युवक देवी मां के नाम पर बलि भी चढ़ाता  था. वहीं इस मामले पर एडिशनल SP ने कहा कि  मामला संज्ञान में आया है जांच कर जल्द से जल्द कारवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: गौतम सरकार, कांकेर

;