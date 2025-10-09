Advertisement
वन विभाग की नाक के नीचे जलाए गए लाखों पौधे, 1 हेक्टेयर राजस्व भूमि पर हुआ कब्जा; अबतक कोई कार्रवाई नहीं

MP News: छत्तीसगढ़ के पखांजूर के चाणक्यपुर में 1 हेक्टेयर राजस्व भूमि पर अतिक्रमण का बड़ा मामला सामने आया है. यहां वन विभाग के नाक के नीचे पौधों को जलाकर उसे निजी कार्य के लिए इस्तेमाल किया गया है. 

Written By  Mayuri Payal|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 09, 2025, 10:32 PM IST
Farm land encroachment in pankhajur: पखांजूर के चाणक्यपुर में 1 हेक्टेयर राजस्व भूमि पर अतिक्रमण का बड़ा मामला सामने आया है. जांच में खुलासा हुआ है कि इस भूमि पर वन विभाग ने आज से लगभग 13 साल पहले साल 2012 में करीब 4 हजार पौधे लगाए थे, जिनमें सागौन समेत कई बहुमूल्य पौधे भी शामिल थे. लेकिन गांव के ही खोखन तालुकदार ने इन पौधों को काटकर आग के हवाले कर दिया और उसी भूमि पर तालाब बनाकर धान की फसल खड़ी कर दी. ताजुब की बात है की वन विभाग ने इस पर अबतक कोई कारर्वाई नहीं की है जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है.

वन विभाग ने नहीं की कोई कार्रवाई
वन विभाग द्वारा करीब 13 साल पहले 4 हजार पौधे लगाए गए जिसे गांव के ही एक तालुकदार ने अपनी निजी इस्तेमाल के लिए पौधों को जला डाला और 1 हेक्टेयर राजस्व भूमि पर धान की फसल कर दी. हैरानी की बात ये है कि वन विभाग को इसकी खबर कैसे नहीं हुई और अगर हुई तो आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई?

वन की विभाग की लापरवाही या कुछ और..
ग्रामीणों के मुताबिक वन विभाग द्वारा लगाए गए पौधों की कोई निगरानी नहीं की जा रही थी, जिसका फायदा उठाकर आरोपी ने कब्जा जमा लिया और  धान की फसल खड़ी कर दी. लाखों के पौधे नष्ट किए गए और विभाग को कानों-कान कोई खबर नहीं. वहीं ग्रामीणों ने बताया कि इस मामले को लेकर विभाग से 6 महीने पहले शिकायत की गई थी लेकिन अबतक कोई खोजखबर नहीं की गई है. 

कब और क्या होगी कार्रवाई
ग्रामीणों के आक्रोश के बाद वन विभाग के उच्च अधिकारियों ने संयुक्त जांच टीम गठित की. जांच में वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां वास्तविक्ता सामने आई . ग्रामीणों ने अतिक्रमण करने वाले पर कड़ी कार्रवाई और पौधों की क्षति का जुर्माना वसूलने की मांग की है. वहीं जांच अधिकारी किसी भी सवालों का जवाब देने को तैयार नहीं है. अब देखना ये होगा कि राजस्व भूमि पर कब्जा करने वाले और सरकारी पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले के खिलाफ क्या और कब कार्रवाई होती है. रिपोर्ट: रौशन मिश्रा, पंखाजूर

CG News

