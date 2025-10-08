Advertisement
चलती स्कूटी पर खुल्लम-खुल्ला 'रोमांस', बॉयफ्रेंड की गोद में लिपटकर बैठी गर्लफ्रेंड, Video वायरल

Kanker News-कांकेर में चलती स्कूटी पर कपल ने रोमांस किया. गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड की गोद में बैठकर घूमती हुई दिखाई दी. कपल के रोमांस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 08, 2025, 05:50 PM IST
Couple Romance Video Viral-छत्तीसगढ़ से एक बार फिर सड़क पर स्कूटी पर बैठकर रोमांस करने का मामला सामने आया है. कांकेर में चलती स्कूटी पर कपल के रोमांस का एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड की गोद में बैठकर घूमती हुई दिखाई दे रही है. कपल पूरी तरह से मस्ती के मूड में नजर आ रहे थे. रोमांस का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

कार सवार ने बनाया वीडियो
यह मामला कांकेर के कोतवाली थाना क्षेत्र का है. मंगलवार रात की रायपुर रोड पर माकड़ी और कांकेर के बीच कपल चलती स्कूटी पर रोमांस करते हुए नजर आए. कपल की इस हरकत का वीडियो पीछे चल रहे कार सवार ने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी जांच में जुट गई है. 

दोनों ने नहीं पहना था हेलमेट 
जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें देखा जा सकता है कि कपल बिना नंबर प्लेट वाली सफेद स्कूटी में नजर आ रहे हैं. गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड के गोद में बैठी हुई दिखाई दे रही है. दोनों ने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था. चलती स्कूटी पर कपल रोमांस में इतने मशगूल हो गए कि आसपास से गुजर रहे वाहनों की जरा भी परवाह नहीं थी. भारी वाहनों के गुजरने पर भी उन्हें डर नहीं लग रहा था. 

स्थानीय लोगों में आक्रोश
वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों ने इसपर नाराजगी जाहिर की है. उनका कहना है कि सार्वजनिक स्थलों पर इस तरह की हरकतें समाज के लिए गलत संदेश देती हैं. साथ ही शहर की छवि भी धूमित होती है. लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. वहीं इस मामले एडिशनल एसपी दिनेश सिन्हा ने कहा कि चलती स्कूटी पर रोमांस का वीडियो सामने आया है. कोतवाली थाना पुलिस को जांच और कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है. इस मामले में सख्त एक्शन लिया जाएगा. 

