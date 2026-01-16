प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बड़ा घोटाला, ग्रामीणों ने सरकारी खजाने की खुली लूट का लगाया आरोप

Chhattisgarh PMGSY Scam: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के रामकृष्णपुर से रूपनगर तक डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से सड़क बनाई जा रही है, लेकिन इसमें बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है. वहीं ग्रामीणों का कहना है कि रात में बिछाया गया डामर सुबह होते-होते उखड़ जाता है. इससे सड़क की गुणवत्ता पर तो सवाल उठते ही हैं, साथ ही पूरे सिस्टम की पोल खुल रही है. रोलर चलाना, तापमान बनाए रखना और गुणवत्ता टेस्ट जैसी कई जरूरी प्रक्रियाओं को ठेकेदार ने नजरअंदाज किया है.

वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि यह सड़क निर्माण नहीं बल्कि सरकारी राशि की खुली बंदरबांट है. न प्राइम कोट डाला गया, न सफाई की गई और न ही तकनीकी मानकों का पालन हुआ. दर्जन भर गांवों की रोजमर्रा की आवाजाही इसी सड़क पर निर्भर है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार ने जनता की सुविधा की परवाह किए बिना घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया. सड़क बनने से पहले ही उखड़ रही है.

ग्रामीणों ने उठाए सवाल

इसके अलावा, ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं कि जब सड़क कुछ घंटों में उखड़ रही है, तो भुगतान किस आधार पर किया जा रहा है. किस अधिकारी की निगरानी में यह घटिया काम पास हुआ. इतना ही नहीं ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों पर मिली भगत के गंभीर आरोप लगाए हैं. स्थानीय लोगों की मांग है कि तुरंत उच्च स्तरीय जांच हो और सड़क निर्माण की स्वतंत्र तकनीकी जांच की जाए. दोषी ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

ग्रामीणों ने दी चेतावनी

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर मामले को दबाने की कोशिश हुई, तो वे आंदोलन और सड़क जाम जैसे कदम उठाने को मजबूर होंगे. अब मामला सिर्फ एक सड़क का नहीं, बल्कि डेढ़ करोड़ रुपये की सरकारी राशि की लूट और जनता के भरोसे के साथ किए जा रहे खिलवाड़ का है. उनका कहना है कि जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार को जनता की आवाज को गंभीरता से सुनना होगा, नहीं आंदोलन तेज करेंगे.

रिपोर्टः कमल कुमार, कांकेर

