छत्तीसगढ़ में दिखा अद्भुत नजारा, तेल पीने नहीं, भगवान शिव के दर्शन करने आया 'भक्त' भालू!

Kanker News: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में भालू अच्छी संख्या में पाए जाते हैं, ऐसे में यहां भालूओं का दिखना आम बात होता है. लेकिन एक भालू यहां चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि भालू ने न सिर्फ शिव मंदिर का रुख किया, बल्कि भगवान शिव के दर्शन कर मंदिर की घंटी बजाकर लौट गया, यह आश्चर्यजनक घटना कांकेर जिले के सिंगारभाट गांव में बने शिव मंदिर की है, जिसे स्थानीय लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया, ऐसे में लोग इस भालू को 'शिव भक्त भालू' क्योंकि लोगों का कहना है कि आमतौर पर भालू मंदिरों में या फिर घरों में तेल पीने या फिर कुछ खाने पीने की तलाश में आते हैं, लेकिन जिस तरह इस भालू ने मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव के दर्शन किए उससे यह मामला चर्चा में बना हुआ है.

भालू ने बजाई घंटी

मंदिर में भगवान के दर्शन के बाद भालू ने मंदिर में लगी घंटी को भी बजाया, जैसे कि किसी श्रद्धालु की तरह उसने पूजा पूरी होने की सूचना दी हो. यह दृश्य देखकर मंदिर में उपस्थित लोग स्तब्ध रह गए और कई लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में यह पल कैद कर लिया. स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यह भालू पहले भी गांव के आसपास देखा गया है, लेकिन मंदिर में इस तरह शांतिपूर्वक आकर दर्शन करना और फिर बिना किसी नुकसान के लौट जाना एक चमत्कार से कम नहीं. लोगों ने इसे ईश्वर की लीला मानते हुए भालू को 'शिव का सच्चा भक्त' करार दिया है.

वहीं वन विभाग को भी इस घटना की जानकारी दे दी गई है, ताकि क्षेत्र में भालू की आमद को लेकर जरूरी निगरानी रखी जा सके. हालांकि, इस घटना में किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई है, और भालू का व्यवहार पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा. इस अनोखी घटना ने जहां लोगों को हैरान किया है, वहीं यह यह भी दिखाता है कि प्रकृति और आध्यात्म के बीच का संबंध कितना गहरा और रहस्यमय हो सकता है. खास बात यह है कि गणेश चतुर्थी को लेकर भी लोगों में उत्साह दिख रहा है. ऐसे में जिस तरह से भालू ने भगवान को प्रणाम किया वह अनोखा था.

