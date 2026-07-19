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3 दिन से शिकायत कर रही थीं छात्राएं, अब दूषित भोजन-पानी से 15 बीमार; कटनी छात्रावास में हड़कंप

Katni Girls Hostel News: कटनी के सरसवाही स्थित शासकीय कन्या शिक्षा परिसर छात्रावास में दूषित भोजन और पानी के कारण 15 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई. मेडिकल टीम जांच में जुटी है. परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया, जबकि प्रशासन ने जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया.

Written ByNITIN CHAWREEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 19, 2026, 07:02 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 07:02 PM IST
3 दिन से शिकायत कर रही थीं छात्राएं, अब दूषित भोजन-पानी से 15 बीमार; कटनी छात्रावास में हड़कंप
Image Credit: ZEE MEDIA

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नीतिन चावरे कटनी से रिपोर्टर हैं

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