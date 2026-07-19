3 दिन से शिकायत कर रही थीं छात्राएं, अब दूषित भोजन-पानी से 15 बीमार; कटनी छात्रावास में हड़कंप

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Katni Food Poisoning Case: कटनी जिले के सरसवाही स्थित शासकीय कन्या शिक्षा परिसर छात्रावास में दूषित भोजन और दूषित पानी के कारण छात्राओं के बीमार होने का मामला सामने आया है. शनिवार को 7 छात्राओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जबकि रविवार को 8 और छात्राओं की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल भेजा गया. इस तरह अब तक 15 छात्राएं अस्पताल पहुंच चुकी हैं. मामले की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम छात्रावास पहुंची और छात्राओं के स्वास्थ्य की जांच शुरू की. छात्राओं का आरोप है कि छात्रावास में लंबे समय से बिजली, पानी और भोजन की गंभीर समस्याएं बनी हुई हैं, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया.
छात्राओं ने बताया कि बिजली नहीं रहने से पानी की आपूर्ति प्रभावित रहती है और कई बार बाथरूम के पानी का उपयोग भोजन बनाने में किया जाता है. उनका कहना है कि भोजन की गुणवत्ता भी बेहद खराब है, जिसकी शिकायत कई बार की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. कुछ छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया कि रात के समय न तो शिक्षक मौजूद रहते हैं और न ही छात्रावास अधीक्षक. जब वे समस्याओं की शिकायत करती हैं तो उन्हें डराया-धमकाया जाता है. छात्राओं से मिली जानकारी के मुताबिक, वे पिछले तीन दिनों से अपनी मांगों को लेकर विरोध कर रही थीं और कलेक्टर से मिलने की मांग कर रही थीं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई.
15 छात्राओं का इलाज जारी
स्वास्थ्य विभाग की टीम की सदस्य चंदा तिवारी ने बताया कि अब तक 15 छात्राओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है और अन्य बच्चियों की स्वास्थ्य जांच जारी है. प्रारंभिक तौर पर बच्चियों की तबीयत खराब होने के पीछे दूषित पानी और पर्याप्त भोजन नहीं मिलना कारण माना जा रहा है. वहीं प्रभारी प्राचार्य अतुल कुमार निगम ने कहा कि छात्रावास अधीक्षक के नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहने के कारण व्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं और शिकायतों का समय पर निराकरण नहीं हो पाया. हालांकि, अस्पताल में भर्ती छात्राओं की हालत फिलहाल सामान्य बताई जा रही है और कई बच्चियों को उपचार के बाद छुट्टी भी दे दी गई है.
परिजनों ने लगाया आरोप
घटना के बाद छात्राओं के परिजन छात्रावास पहुंच गए और उन्होंने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की. वहीं परिजनों का आरोप है कि बच्चियां लंबे समय से साफ पानी, बेहतर भोजन और शिक्षकों की कमी जैसी समस्याओं को लेकर शिकायत कर रही थीं, लेकिन प्रशासन ने समय रहते ध्यान नहीं दिया. सूचना मिलने पर एसडीएम प्रमोद चतुर्वेदी और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे तथा परिजनों से बातचीत कर उन्हें शांत कराया. एसडीएम ने बताया कि बीमार छात्राओं का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और जिनकी तबीयत अधिक खराब है उन्हें अस्पताल भेजा गया है. साथ ही दूषित भोजन और दूषित पानी के एंगल सहित पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
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