3 दिन से शिकायत कर रही थीं छात्राएं, अब दूषित भोजन-पानी से 15 बीमार; कटनी छात्रावास में हड़कंप

परिजनों ने लगाया आरोप

घटना के बाद छात्राओं के परिजन छात्रावास पहुंच गए और उन्होंने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की. वहीं परिजनों का आरोप है कि बच्चियां लंबे समय से साफ पानी, बेहतर भोजन और शिक्षकों की कमी जैसी समस्याओं को लेकर शिकायत कर रही थीं, लेकिन प्रशासन ने समय रहते ध्यान नहीं दिया. सूचना मिलने पर एसडीएम प्रमोद चतुर्वेदी और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे तथा परिजनों से बातचीत कर उन्हें शांत कराया. एसडीएम ने बताया कि बीमार छात्राओं का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और जिनकी तबीयत अधिक खराब है उन्हें अस्पताल भेजा गया है. साथ ही दूषित भोजन और दूषित पानी के एंगल सहित पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.