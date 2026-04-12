कटनी में ट्रेन से उतारे गए 167 बच्चे, बिहार से महाराष्ट्र के मदरसे भेजे जा रहे थे, मानव तस्करी का संदेह

Katni News: मध्य प्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन पर पटना-पूर्णा एक्सप्रेस ट्रेन से 167 बच्चों का रेस्क्यू किया गया. इन बच्चों को बिहार के अरैया जिले से महाराष्ट्र के लातूर में स्थित एक मदरसे में ले जाया जा रहा था. रेलवे सुरक्षा बल (RPF) को खुफिया जानकारी मिली थी कि ट्रेन में बड़ी संख्या में छोटे बच्चों को संदिग्ध परिस्थितियों में ले जाया जा रहा है. कटनी स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचने पर RPF और GRP ने एक संयुक्त अभियान चलाया जिसमें स्लीपर और जनरल कोच से सभी बच्चों को उतारा गया और उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया.

मानव तस्करी की आशंका

बच्चों के साथ आए सात लोगों से इस समय पूछताछ की जा रही है. शुरुआती जांच में यह पता चला है कि बच्चों को उनकी शिक्षा के लिए एक मदरसे ले जाया जा रहा था. हालांकि संबंधित लोगों के पास कोई वैध दस्तावेज न मिलने के कारण इस मामले में मानव तस्करी की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं.

कटनी रेलवे सुरक्षा बल को मिली थी सूचना

बताया जा रहा है कि कटनी रेलवे सुरक्षा बल (RPF) को सूचना मिली कि ट्रेन नंबर 17609 के स्लीपर और जनरल कोच में बड़ी संख्या में छोटे बच्चों को ले जाया जा रहा है. इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए कटनी RPF ने कटनी की बाल कल्याण समिति (CWC) और महिला एवं बाल कल्याण विभाग को सूचित किया. जैसे ही ट्रेन नंबर 17609 कटनी के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंची, बच्चों को तुरंत स्लीपर और जनरल कोच से बाहर निकाला गया और कटनी RPF स्टेशन ले जाया गया.

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बाल कल्याण समिति कर रही जांच

इसके बाद बाल कल्याण समिति की एक टीम ने उन सात लोगों से पूछताछ शुरू की जो बच्चों के साथ थे. ट्रेन से लगभग 167 बच्चों का रेस्क्यू किया गया. उन्हें बिहार के अरैया से महाराष्ट्र के लातूर स्थित एक मदरसे में ले जाया जा रहा था.पूरी जांच बाल कल्याण समिति द्वारा की जा रही है.

बच्चों को मदरसा ले जाया जा रहा था

सद्दाम जो इन बच्चों को लातूर ले जा रहा था ने बताया कि इन सभी बच्चों को एक मदरसे में ले जाया जा रहा है, जहां वे पांच साल तक अपनी पढ़ाई करेंगे. सद्दाम ने खुद को एक शिक्षक बताया और कहा कि वह पिछले दस सालों से इस काम में लगा हुआ है. बाल संरक्षण अधिकारी मनीष तिवारी ने बताया कि वे अभी उन बच्चों के माता-पिता से पूछताछ कर रहे हैं जिन्हें ले जाया जा रहा था. इसके अलावा बच्चों के साथ आए लोगों के पास कोई भी सहायक दस्तावेज नहीं है.

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बाल कल्याण समिति इस पूरे मामले की जांच कर रही है. चूंकि इस मामले में शामिल लोग बच्चे हैं, इसलिए उनके रहने की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है. कुछ बच्चों के रहने की व्यवस्था जबलपुर में की जा रही है. मामले के हर पहलू की गहन जांच की जाएगी.

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