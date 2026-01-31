Advertisement
मौसी और दोस्त छोड़कर भागे, पीछे से दरिंदों ने बनाया नाबालिग को शिकार, रात भर पहाड़ी पर भटकती रही पीड़िता

Katni News-कटनी में 15 वर्षीय नबाालिग के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया. पीड़िता अपनी मौसी और मोहल्ले के युवकों के साथ पहाड़ी पर घूमने गई थी. पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और आरोपियों की तलाश की जा रही है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 31, 2026, 05:38 PM IST
Minor Girl Gang Raped-मध्यप्रदेश के कटनी से एक दिल दहला देने वाली वारदार सामने आई है, जहां गणतंत्र दिवस की रात एक 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया. अमकुही की पहाड़ी पर हुई इस वारदात ने कानून-व्यवस्था और मानवीय रिश्तों, दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. हैरानी की बात यह है कि मुसीबत के वक्त किशोरी के साथ मौजूद उसकी मौसी और दोस्त उसे अकेला छोड़कर भाग गए, जिसके बाद दरिंदों ने उसे अपना शिकार बनाया. पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और उनकी तलाश जारी है. 

पहाड़ी पर घूमने गई थी पीड़िता
वारदता कटनी के रंगनाथ नगर थाना क्षेत्र की है. 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी अचानक अपने घर से लापता हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की, तो परत-दर-परत खौफनाक हकीकत सामने आई. जांच में पता चला कि नाबालिग किशोरी अपनी 22 वर्षीय मौसी और मोहल्ले के दो नाबालिग लड़कों के साथ माधवनगर थाना क्षेत्र स्थित अमकुही की पहाड़ी पर घूमने गई थी. 

आरोपी ने युवती के साथ किया रेप
पहाड़ी पर मौजूद एक साथी युवक ने जब किशोरी के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, तभी वहां दो अनजान युवक पहुंच गए. उन युवकों ने साथ आए लड़कों के साथ मारपीट शुरू कर दी. डर के मारे किशोरी की मौसी और दोनों साथी लड़के उसे पहाड़ी पर अकेला छोड़कर वहां से भाग निकले. अंधेरे और सुनसान पहाड़ी का फायदा उठाकर दोनों अज्ञात आरोपी नाबालिग को घसीटते हुए पास के एक खंडहरनुमा मकान में ले गए. वहां एक आरोपी ने किशोरी के साथ रेप किया, जबकि दूसरा बाहर खड़ा होकर पहरा देता रहा. 

सुबह बचकर निकली किशोरी
घर न लौटने पर पुलिस और परिजन रात भर पहाड़ी की खाख छानते रहे, लेकिन किशोरी का कहीं पता नहीं चला. आखिरकार, अगली सुबह करीब 5 बजे मासूम दरिंदों के चंगुल से छूटकर भागने में सफल हो गई और पहाड़ी पर तैनात पुलिस टीम तक पहुंची. घटना को लेकर कटनी सीएसपी नेहा पच्चीसीय ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और उन्हें जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और उसे सुरक्षित घर भेज दिया गया है. आरोपियों की पहचान कर ली गई है और पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है.

यह भी पढ़ें-प्रेमिका की हत्या कर लाश खेत में फेंकी, प्रेमी और उसके दोस्त गिरफ्तार

