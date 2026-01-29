हां, पी है मैंने शराब, क्या कर लोगे... तुम्हें जनगणना में देख लूंगा! कटनी में स्कूल टीचर ने दिखाया अपना धौंस, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी हड़काया

Katni News: मध्य प्रदेश के कटनी में एक ऐसे शिक्षक की तस्वीर सामने आई है जिसने राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए हैं. शिक्षक अरविंद कुजूर अक्सर नशे की हालात में स्कूल पहुंचकर छात्रों को पढ़ाते हैं. इससे परेशान होकर बच्चों ने अपने अभिभावकों से शिक्षक की शिकायत की जिसके बाद परिजन स्कूल पहुंचे, लेकिन यहां भी शराबी शिक्षक के हौसले बुलंद थे. अरविंद कुजूर ने ना सिर्फ अभिभावकों से अभद्र भाषा में बात की यहां तक कि उसका कुछ नहीं उखाड़ पाने की धमकी दी.

कटनी में शराबी शिक्षक की दबंगई

मामला जिले के विजयराघवगढ़ क्षेत्र के ग्राम गोइंद्रा स्थित प्राथमिक शाला का है. यहां गुरूवार को शराब के नशे में स्कूल पहुंचे शिक्षक अरविंद कुजूर को अभिभावकों ने घेर लिया. अभिभावक एक के बाद एक उसपर शराब पीने का आरोप लगाते गए. इस पर अरविंद अभद्र भाषा और धमकी भरे स्वर में बोला कि, हां मैंने शराब पी रखी है, क्या कर लोगे मेरा? अभी जनगणना होगी, उसमें तुम लोगों को देख लूंगा. मैं तुम लोगों की तरह शराबी नहीं हूं. और बच्चों को गलत भी नहीं पढ़ाता हूं. इस स्कूल में कई आए और वापस चले गए..मेरा कुछ नहीं कर पाए.

अधिकारियों के साथ भी बदतमीजी

शिक्षक ने ना सिर्फ परिजनों के साथ दुर्व्यवहार किया बल्कि जांच के लिए पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ भी बदतमीजी की. दरअसल स्कूल पहुंचे परिजनों ने शिक्षक के कारनामे की वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी जिसके बाद उन्होंने शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियों को शिक्षक की शिकायत की थी. वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल भी हो रहा है जिसने सभी को दंग कर दिया है.

मामले पर आगे होगी कार्रवाई

शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आगे की कार्रवाई करने की बात कही है. अब देखना होगा कि कब तक आसमान में उड़ रहे शिक्षक अरविंद कुजूर जमीन पर आते हैं और अनुशासन पालन करते हैं. अरविंद जैसे हजारों शिक्षकों की खबर एमपी में किसी न किसी कोने से आती रहती है जिसकी वजह से राज्य के शिक्षा व्यवस्था पर बार-बार सवाल खड़े होते हैं. आखिर कब तक शिक्षा विभाग के अधिकारी ऐसे शिक्षकों के कारनामे सहते रहेंगे और कब तक छात्रों का भविष्य यूं बरबाद होता जाएगा?

