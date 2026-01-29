Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3090758
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhकटनी

हां, पी है मैंने शराब, क्या कर लोगे... तुम्हें जनगणना में देख लूंगा! कटनी में स्कूल टीचर ने दिखाया अपना धौंस, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी हड़काया

MP News: कटनी में एक ऐसे शिक्षक की तस्वीर सामने आई है जिसने राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए हैं. नशे में चूर शिक्षक अरविंद कुजूर स्कूल पहुंचे जहां उन्होंने न सिर्फ बच्चों के अभिभावकों से दुर्व्यवहार किया बल्कि जांच करने आए शिक्षा अधिकारियों को भी अपना धौंस दिखाया.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Jan 29, 2026, 06:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Katni News: मध्य प्रदेश के कटनी में एक ऐसे शिक्षक की तस्वीर सामने आई है जिसने राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए हैं. शिक्षक अरविंद कुजूर अक्सर नशे की हालात में स्कूल पहुंचकर छात्रों को पढ़ाते हैं. इससे परेशान होकर बच्चों ने अपने अभिभावकों से शिक्षक की शिकायत की जिसके बाद परिजन स्कूल पहुंचे, लेकिन यहां भी शराबी शिक्षक के हौसले बुलंद थे. अरविंद कुजूर ने ना सिर्फ अभिभावकों से अभद्र भाषा में बात की यहां तक कि उसका कुछ नहीं उखाड़ पाने की धमकी दी. 

कटनी में शराबी शिक्षक की दबंगई
मामला जिले के  विजयराघवगढ़ क्षेत्र के ग्राम गोइंद्रा स्थित प्राथमिक शाला का है. यहां गुरूवार को शराब के नशे में स्कूल पहुंचे शिक्षक अरविंद कुजूर को अभिभावकों ने घेर लिया. अभिभावक एक के बाद एक उसपर शराब पीने का आरोप लगाते गए. इस पर अरविंद अभद्र भाषा और धमकी भरे स्वर में बोला कि, हां मैंने शराब पी रखी है, क्या कर लोगे मेरा? अभी जनगणना होगी, उसमें तुम लोगों को देख लूंगा. मैं तुम लोगों की तरह शराबी नहीं हूं. और बच्चों को गलत भी नहीं पढ़ाता हूं. इस स्कूल में कई आए और वापस चले गए..मेरा कुछ नहीं कर पाए. 

अधिकारियों के साथ भी बदतमीजी
शिक्षक ने ना सिर्फ परिजनों के साथ दुर्व्यवहार किया बल्कि जांच के लिए पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ भी बदतमीजी की. दरअसल स्कूल पहुंचे परिजनों ने शिक्षक के कारनामे की वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी जिसके बाद उन्होंने शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियों को शिक्षक की शिकायत की थी. वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल भी हो रहा है जिसने सभी को दंग कर दिया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

मामले पर आगे  होगी कार्रवाई
शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आगे की कार्रवाई करने की बात कही है. अब देखना होगा कि कब तक आसमान में उड़ रहे शिक्षक अरविंद कुजूर जमीन पर आते हैं और अनुशासन पालन करते हैं. अरविंद जैसे हजारों शिक्षकों की खबर एमपी में किसी न किसी कोने से आती रहती है जिसकी वजह से राज्य के शिक्षा व्यवस्था पर बार-बार सवाल खड़े होते हैं. आखिर कब तक शिक्षा विभाग के अधिकारी ऐसे शिक्षकों के कारनामे सहते रहेंगे और कब तक छात्रों का भविष्य यूं बरबाद होता जाएगा?

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. कटनी की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

Katni News

Trending news

mp news
पति ने रील बनाने से किया इनकार तो पत्नी हुई नाराज, शादी की पगड़ी से घोंट दिया गला
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र की तारीख तय, 23 फरवरी से 20 मार्च चलेगा सत्र
mp news
मां कर रही थी किचन में काम, 10 माह की बच्ची खेलते-खेलते बाथरूम में पहुंची; फिर...
jabalpur news
जबलपुर में जल्द ही सड़कों पर उतरेंगी 100 AC ई-बसें; इन रूट्स पर मिलेगी लग्जरी राइड
mp news
MP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 14 IPS अधिकारियों के हुए तबादले
weather update
बारिश-ओले से फसल हो गई बर्बाद? जानें कैसे और कितना मिलेगा मुआवजा, क्या है प्रोसेस
bhopal news hindi
बीटिंग द रिट्रीट समारोह को लेकर भोपाल में बदलेगा ट्रैफिक, इस रूट पर जाने से बचें
Mohan Yadav
MP में खुलेंगे 200 नए सांदीपनि स्कूल, CM बोले- सरकारी विद्यालयों का परिणाम हुआ बेहतर
mp news
एमपी को मिले 34 नए डिप्टी कलेक्टर, MPPSC परीक्षा के चयनित अभ्यार्थियों को नियुक्ति
mp news
उज्जैन में सवर्ण समाज ने भरी हुंकार, UGC के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, दी चेतावनी