चलनी ट्रेन में टॉयलेट से लावारिस मिला नवजात, फर्श की ओर देखकर दहल उठा यात्रियों का दिल

katni news: कटनी मुड़वारा रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब ट्रेन में सफर कर रहे एक यात्री को टॉयलेट में एक नवजात शिशु मिला. शिशु को टॉयलेट की फर्श पर लावारिश पड़े देख लोग सदमे में आ गए. हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था कि आखिर ये बच्चा किसका और किसने इसे यहां छोड़ दिया है. यात्रियों ने इसकी सूचना पुलिस ओर रेल प्रशासन को दी जिसके बाद नवजात को जिला अस्पताल लाया गया.

चलती ट्रेन में मिला लावारिस बच्चा

मामला हरिद्वार से पूरी की ओर जा रही उत्कल एक्सप्रेस के एक कोच के टॉयलेट की है जहां फर्श पर लावारिस हालत में पड़े एक नवजात शिशु को देख लोगों का दिल दहल गया. दरअसल, ट्रेन के S-4 कोच में सफर कर रहे एक यात्री ने सबसे पहले नवजात को देखा था. फर्श पर नवजात असुरक्षित और लावारिस हालत में पड़ा हुआ था. उसने देखते ही कोच में शोर मचाना शुरू किया जिसके बाद से पूरे ट्रेन में अफरा तफरी मच गई.

अस्पताल में भर्ती मासूम

यात्रियों ने तत्काल रेलवे के आपातकालीन नंबर पर कॉल कर कंट्रोल रूम को इस संवेदनशील स्थिति की सूचना दी जिसके बाद जीआरपी ओर आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और मासूम को सुरक्षित जिला अस्पताल के SNCU (स्पेशल केयर न्यूबॉर्न यूनिट) में भर्ती कराया. अस्पताल में डॉ. की टीम लगातार नवजात पर नजर बनाए हुए है.

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आखिर किसका बच्चा है ये

सिविल सर्जन डॉ यशवंत वर्मा ने बताया कि बच्चा अभी स्पेशल केयर न्यूबॉर्न यूनिट में है जहां हम बेबी को मॉनीटर कर रहे हैं. बेबी की कनेरी भी अलग नहीं हुई थी. खुले में होने के कारण बच्चे को शीत का असर हुआ है लेकिन उम्मीद है कि वो जल्द ठीक हो जाएगी. वही पुलिस ट्रेन के उस कोच में सफर कर रहे यात्रियों के चार्ट खंगाल रही है और सीसीटीवी फुटेज और यात्रियों से पूछताछ के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस मासूम को इस हालत में किसने और क्यों छोड़ा था.रिपोर्ट:नितिन चावरे, कटनी

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