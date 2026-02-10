MP में यहां 13 फरवरी से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती रैली, 15 जिलों के युवाओं को मिलेगा मौका

Agniveer Bharti In Katni: मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है, क्योंकि 13 फरवरी से अग्निवीर भर्ती रैली शुरू होने वाली है. जिसमें 15 जिले के युवा भाग ले सकेंगे. भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन कटनी जिले के झिंझरी पुलिस लाइन ग्राउंड में होगा. सेना भर्ती कार्यालय मुख्यालय के नेतृत्व में होगी. जिसके लिए मैदान में तैयारियां शुरू होने वाली है.

700 से 800 युवा हर दिन होंगे शामिल

कटनी जिले में होने वाली अग्निवीर भर्ती रैली में 15 जिलों के हिस्सा लेंगे, ऐसे में हर दिन 700 से 800 युवाओं को भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा. अग्निवीर भर्ती में तकनीकी, क्लर्क, अग्निवीर जनरल ड्यूटी और ट्रेड्समैन जैसे कई पदों पर भर्तियां होनी हैं, जिसके लिए युवाओं का चयन किया जाना है. रैली के दौरान पुरुष और महिलाओं का शारीरिक परीक्षण भी होगा. वहीं भर्ती में शामिल होने के लिए युवाओं को समय से पहुंचने की हिदायत भी दी गई है.

ये चीजें रखे साथ

आधार कार्ड

एडमिट कार्ड

नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो

आवश्यक दस्तावेज

आधार लिंक मोबाइल नंबर

कटनी जिले के कलेक्टर आशीष तिवारी ने निर्देश दिए हैं कि सभी तरह की जांच की जाए. वहीं उन्होंने जिले के सरकारी कर्मचारियों की 13 से 28 फरवरी तक अलग-अलग ड्यूटी लगाईं हैं, जिसमें प्रवेश पत्र की जांच करना, आधार कार्ड की जांच करना, साथ ही साथ अन्य दस्तावेजों के ऑनलाइन सत्यापन करवाने जैसे कामों पर लगाया गया है. जिसके बाद जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. जहां ग्राउंड पर सभी तरह की तैयारियां करने के निर्देश अधिकारियों की तरफ से दिए गए हैं, जिसके बाद ग्राउंड पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. कटनी पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने भी मंगलवार को पुलिस ग्राउंड पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया.

इन जिलों के युवाओं को मिलेगा मौका

कटनी में होने वाली अग्निवीर भर्ती में कटनी जिला मेजबान की भूमिका में हैं, जबकि जबलपुर, रीवा, सतना, सिंगरौली, सीधी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट, मंडला, सिवनी, नरसिंहपुर और दमोह जिले के युवा शामिल होंगे.

