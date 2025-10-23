प्रेम-प्रसंग विवाद बना बवाल, कटनी में थाने पर हमला, पुलिसकर्मियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, 2 पुलिसकर्मी घायल

Attack on Police in Katni-मध्यप्रदेश के कटनी के बाकल थाने पर बुधवार देर रात कुछ लोगों ने हमला कर दिया. इस हमले में दो पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं. एक की हालत गंभीर बताई जा रही है. हमला करने पहुंचे लोगों ने पुलिसकर्मियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा. यह पूरा मामला एक प्रेम प्रसंग विवाद में हुई मारपीट से जुड़ा है. पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. सभी आरोपियों की तलाश की जा रही है.

क्या है विवाद

यह पूरा मामला एक युवक के साथ की गई मारपीट से जुड़ा हुआ है. पुलिस ने बताया कि 19 अक्टूबर को कुणाल सिंह राजपूत ने एफआईआर दर्ज कराई थी. उसने कहा था कि असीम खान और आमिल खान उसे जबरन अज्ञात स्थल पर ले गए और वहां बेरहमी से मारपीट की. उसे सिगरेट से दागा और मोबाइल छीनने की कोशिश की. वह किसी तरह बचकर भागा. पुलिस ने युवक की शिकायत पर केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था.

करणी सेना ने पुलिस पर लगाए आरोप

इस मामले में करणी सेना ने पुलिस पर हल्की धाराएं लगाने का आरोप लगाया और विरोध प्रदर्शन किया. करणी सेना के पदाधिकारियों का कहना था कि पुलिस ने जानबूझकर मारपीट का कमजोर केस दर्ज किया है. आरोपियों के खिलाफ अपहरण और हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया जाए. इस मांग को लेकर करणी सेना के सदस्य बाकल थाने पहुंचे. उन्होंने थाना प्रभारी को बर्खास्त करने की मांग की. सूचना पर पहुंचे एडिशनल एसपी ने समझाइश देकर मामला शांत कराया.

पुलिसकर्मियों के साथ की मारपीट

प्रदर्शन खत्म होने के बाद कुछ देर बाद रात करीब 10 बजे प्रदर्शनकारियों का एक समहू दोबारा थाने पहुंचा. यहां पुलिसकर्मियों के साथ बहस की. इसके बाद मारपीट करने लगे. इसमें हेड कॉन्स्टेबल कृष्ण कुमार शुक्ला और कॉन्स्टेबल अवेधश मिश्रा घायल हो गए. इस हमले में घायल हेड कॉन्स्टेबल कृष्ण कुमार शुक्ला को प्राथमिक उपचार के बाद कटनी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनकी हालत नाजुक बनी हुई है.

