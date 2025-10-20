पहले इश्क...फिर लव मैरिज! 6 साल बाद पति बना दरिंदा, पत्नी का सब्र टूटते कर दिया सनसनीखेज कांड

Katni Bahoriband Murder: कटनी जिले के बहोरीबंद में छह साल पहले लव मैरिज करने वाली किरण चौधरी ने अपने पति अनोज चौधरी की हत्या कर दी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मौत गला घोंटने से हुई थी. किरण ने पुलिस को बताया कि पति उसे गैर मर्दों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था और अक्सर मारपीट करता था.
Katni Murder Case: कटनी जिले के बहोरीबंद में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है. छह साल पहले लव मैरिज करने वाली किरण चौधरी ने अपने पति अनोज चौधरी की हत्या कर दी. यह घटना 1 अक्टूबर की रात की है, लेकिन मामला तब खुला जब पुलिस ने 19 दिन पहले हुई अनोज की संदिग्ध मौत की जांच की. शुरुआती तौर पर परिवार और गांववालों को बताया गया कि अनोज बीमार था और उसकी मौत स्वाभाविक हुई. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि मौत गला घोंटने से हुई थी, जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई.
वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि किरण और अनोज के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे. अनोज अपनी पत्नी को गैर मर्दों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था, जिसे किरण कई सालों तक सहती रही. 1 अक्टूबर की रात पति ने फिर से इस तरह की बात की और उसका सब्र टूट गया. गहरी नींद में ही किरण ने गमछे से अनोज का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. यह कदम उसने मजबूरी और आत्म-सम्मान की रक्षा के लिए उठाया. घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई.
स्थानीय लोगों के लिए चिंता
पुलिस ने मौके से गमछा जब्त कर लिया और आरोपी किरण से कड़ाई से पूछताछ की. पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि पति आए दिन उससे मारपीट करता था और अपमानित करता था. अनोज और किरण के दो छोटे बच्चे हैं, जिनकी उम्र 5 साल और 2 साल है. बच्चों की देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी अब परिवार के बड़ों और प्रशासन ने संभाली है. यह घटना स्थानीय लोगों के लिए चिंता और सदमे की वजह बन गई है.
इलाके में चर्चा का विषय बना
छह साल पहले शुरू हुई लव मैरिज का यह अंत इलाके में चर्चा का विषय बन गया है. प्रेम, संघर्ष और परेशानियों के बीच यह घटना दर्शाती है कि घरेलू उत्पीड़न और मानसिक दबाव इंसान को किन हदों तक ले जा सकता है. पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया है और जांच जारी है. पूरे मामले ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि घरेलू हिंसा के मामलों में किस तरह से समय पर सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित किया जा सके.
