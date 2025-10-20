Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2969189
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

पहले इश्क...फिर लव मैरिज! 6 साल बाद पति बना दरिंदा, पत्नी का सब्र टूटते कर दिया सनसनीखेज कांड

Katni Bahoriband Murder: कटनी जिले के बहोरीबंद में छह साल पहले लव मैरिज करने वाली किरण चौधरी ने अपने पति अनोज चौधरी की हत्या कर दी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मौत गला घोंटने से हुई थी. किरण ने पुलिस को बताया कि पति उसे गैर मर्दों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था और अक्सर मारपीट करता था.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 20, 2025, 05:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पत्नी का सब्र टूटते कर दिया सनसनीखेज कांड
पत्नी का सब्र टूटते कर दिया सनसनीखेज कांड

Katni Murder Case: कटनी जिले के बहोरीबंद में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है. छह साल पहले लव मैरिज करने वाली किरण चौधरी ने अपने पति अनोज चौधरी की हत्या कर दी. यह घटना 1 अक्टूबर की रात की है, लेकिन मामला तब खुला जब पुलिस ने 19 दिन पहले हुई अनोज की संदिग्ध मौत की जांच की. शुरुआती तौर पर परिवार और गांववालों को बताया गया कि अनोज बीमार था और उसकी मौत स्वाभाविक हुई. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि मौत गला घोंटने से हुई थी, जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई.

वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि किरण और अनोज के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे. अनोज अपनी पत्नी को गैर मर्दों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था, जिसे किरण कई सालों तक सहती रही. 1 अक्टूबर की रात पति ने फिर से इस तरह की बात की और उसका सब्र टूट गया. गहरी नींद में ही किरण ने गमछे से अनोज का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. यह कदम उसने मजबूरी और आत्म-सम्मान की रक्षा के लिए उठाया. घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई.

स्थानीय लोगों के लिए चिंता 
पुलिस ने मौके से गमछा जब्त कर लिया और आरोपी किरण से कड़ाई से पूछताछ की. पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि पति आए दिन उससे मारपीट करता था और अपमानित करता था. अनोज और किरण के दो छोटे बच्चे हैं, जिनकी उम्र 5 साल और 2 साल है. बच्चों की देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी अब परिवार के बड़ों और प्रशासन ने संभाली है. यह घटना स्थानीय लोगों के लिए चिंता और सदमे की वजह बन गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

इलाके में चर्चा का विषय बना
छह साल पहले शुरू हुई लव मैरिज का यह अंत इलाके में चर्चा का विषय बन गया है. प्रेम, संघर्ष और परेशानियों के बीच यह घटना दर्शाती है कि घरेलू उत्पीड़न और मानसिक दबाव इंसान को किन हदों तक ले जा सकता है. पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया है और जांच जारी है. पूरे मामले ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि घरेलू हिंसा के मामलों में किस तरह से समय पर सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित किया जा सके.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "कटनी" की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

katni crime news

Trending news

katni crime news
पहले इश्क...फिर लव मैरिज! 6 साल बाद पति बना दरिंदा, पत्नी का सब्र टूटते कर दिया कांड
diwali hingot
Hingot War 2025: आसमान से बरसेंगे आग के गोले..दो दलों में छिड़ेगा महासंग्राम
surajpur news
दिवाली पर सूरजपुर में बवाल, लाश रखकर सड़क पर बैठे ग्रामीण, जुआ खेलते समय छापेमारी
bhind news
सिर्फ 2 दिनों में एक ही व्यक्ति के घर में 3 बार आगजनी, गोदाम में 17 बाइक जलकर राख
Latest Ujjain News
खेत की मेंड़ बनी लड़ाई की जड़! जमीन विवाद को लेकर ऊपर चढ़ाया ट्रैक्टर, एक की मौत
Burhanpur news
मौत को मात देता है ये शख्स! 14 बार जहरीले सांपों ने डसा फिर भी हर बार बच निकला
harda temple
दीपावली पर चना की दाल चढ़ाने से उतर जाएगा सारा कर्जा! इस मंदिर की जानिए खास मान्यता
Shajapur News
सावधानी से फोड़ें पटाखे! दिवाली के दिन बच्चे के आंख की चली गई रोशनी, दर्दनाक हादसा
Diwali celebrations
पटाखे सावधानी से चलाए, पुलिस-फायर ब्रिगेड अलर्ट, इमरजेंसी में इस नंबर कीजिए कॉल
cm mohan yadav
दिवाली पर CM मोहन यादव ने की धन वर्षा, किसानों को 265 करोड़ की राहत राशि की जारी