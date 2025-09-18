संपत्ति 10,76,62,214 रुपये, LLB की डिग्री, वाइफ LIC एजेंट... BJP के करोड़पति विधायक का कैसा है साम्राज्य
संपत्ति 10,76,62,214 रुपये, LLB की डिग्री, वाइफ LIC एजेंट... BJP के करोड़पति विधायक का कैसा है साम्राज्य

BJP MLA Sandeep Jaiswal Property: मध्य प्रदेश के कटनी की मुड़वारा विधानसभा सीट से विधायक संदीप जायसवाल राज्य के सबसे अमीर एमएलए में से एक हैं, जिनकी कुल संपत्ति 10.76 करोड़ रुपये है. खास बात है कि संदीप जायसवाल की संपत्ति 5 साल में कम हो गई है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Sep 18, 2025, 01:08 PM IST
संपत्ति 10,76,62,214 रुपये, LLB की डिग्री, वाइफ LIC एजेंट... BJP के करोड़पति विधायक का कैसा है साम्राज्य

BJP MLA Sandeep Jaiswal Net Worth: मध्य प्रदेश के विधायकों और नेताओं की संपत्ति करोड़ों में है और पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी भी है. लेकिन, इस बीच एक ऐसे विधायक भी हैं, जिनकी संपत्ति 5 साल में कम हो गई है. मध्य प्रदेश के सबसे अमीर विधायकों की सीरीज में आज आपको बीजेपी विधायक संदीप जायसवाल की संपत्ति के बारे में बता रहे हैं, जो कुल 10.76 करोड़ रुपये के मालिक हैं और उनके ऊपर 1.05 करोड़ रुपये का कर्ज है. खास बात है कि संदीप जायसवाल की संपत्ति 5 सालों में कम हो गई है.

संदीप जायसवाल की संपत्ति 5 सालों में हुई कम

कटनी जिले की विधानसभा सीट से विधायक संदीप जायसवाल की संपत्ति 5 साल में कम हो गई है. उन्होंने साल 2023 के विधानसभा चुनाव में जमा किए एफिडेविट में अपनी संपत्ति 10,76,62,214 रुपये बताई थी, जबकि 2018 के चुनाव के समय उनकी संपत्ति 10,84,55,296 रुपये थी. संदीप जायसवाल की संपत्ति 2018 से 2023 के बीच 7 लाख 93 हजार रुपये कम हुई. इससे पहले 2013 के विधानसभा चुनाव के वक्त उनकी संपत्ति 6.73 करोड़, जबकि 2008 के चुनाव में उनकी संपत्ति 78.14 लाख रुपये थी.

संदीप जायसवाल के पास मौजूद गाड़ियों की बात करें तो उनके गैराज में पजेरो स्पोर्ट्स और एंडेवर कार, जिसकी कीमत उन्होंने 27 लाख और 40.5 लाख रुपये बताई है. वहीं, उनकी पत्नी के नाम पर 49.5 हजार की सुजुकी, 2.26 लाख रुपये की बुलेट और 7.8 लाख रुपये की आई10 कार मौजूद है. संदीप जायसवाल के पास 23.2 लाख रुपये की 370 ग्राम गोल्ड ज्वैलरी और उनकी पत्नी के पास 70.32 लाख रुपये की 1125 ग्राम गोल्ड ज्वैलरी है. इसके अलावा उनके पास 2.93 लाख रुपये की 3900 ग्राम चांदी भी है.

ये भी पढ़ें- सालाना कमाई 15 लाख, संपत्ति 24,92,83,823 रुपये... BJP विधायक की प्रॉपर्टी का लेखा-जोखा

संदीप जायसवाल के पास अलग-अलग जगहों पर 92 लाख रुपये की 8 खेतीहर जमीन है, जबकि उनकी पत्नी के नाम पर 1.28 करोड़ रुपये की 2 खेतीहर जमीन है. इसके अलावा संदीप जायसवाल के नाम पर 2 करोड़ की नॉन-एग्रीकल्चर लैंड भी है. संदीप जायसवाल के नाम पर 12.30 लाख रुपये की एक और उनकी पत्नी के नाम पर 74.5 लाख रुपये की 2 कमर्शियल बिल्डिंग है. इसके अलावा संदीप जायसवाल के नाम 2.04 करोड़ रुपये की 2 रेसिडेंशियल बिल्डिंग और उनकी पत्नी के नाम पर 64 लाख रुपये की रेसिडेंशियल बिल्डिंग है.

संदीप जायसवाल के पास LLB की डिग्री, पत्नी LIC एजेंट

संदीप जायसवाल ने 1987 में जबलपुर की रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी से एम. कॉम किया था. इसके बाद 1990 में उन्होंने रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी से ही एलएलबी की डिग्री ली. हालांकि, उन्होंने अपने प्रोफेशन में वकालत शामिल नहीं किया है. उन्होंने अपनी आय का सोर्स विधानसभा से मानदेय, कृषि और अचल संपत्ति का किराया बताया है, जबकि उनकी पत्नी की कमाई जीवन बीमा एजेंट, व्यवसाय, कृषि और अचल संपत्ति के किराए से होती है.

ये भी पढ़ें- संपत्ति 2,96,08,31,000 रुपये, कोई क्रिमिनल केस नहीं... नहीं लेते सरकारी सुविधा और सैलरी; ऐसा है BJP विधायक का साम्राज्य

3 बार जीत चुके हैं चुनाव, 1 बार हार भी मिली

संदीप जायसवाल ने पहली बार साल 2008 में मुड़वारा विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गए और बीजेपी के टिकट पर लगातार तीन चुनाव जीत चुके हैं. 2018 के चुनाव में संदीप जायसवाल ने 16,080 वोटों से कांग्रेस के मिथलेश जैन को हराया था. 2023 के चुनाव में भी उन्होंने कांग्रेस के मिथलेश जैन को मात दी और इस बार जीत का अंतर 24,903 वोट था.

