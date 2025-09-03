BJP विधायक की संपत्ति 2,42,00,00,000 रुपये, प्राइवेट जेट के मालिक! अब अचानक क्यों हो रही चर्चा

BJP MLA Sanjay Pathak Net Worth: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज विशाल मिश्रा ने खुलासा किया है कि बीजेपी विधायक संजय पाठक ने उन्हें फोन कर पाठक परिवार की खनन कंपनियों पर डिस्कशन के लिए चर्चा करने की कोशिश की है. इसके बाद हाई कोर्ट के जज ने खुद को याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है. ये याचिका बीजेपी विधायक संजय पाठक के परिवार से जुड़ी कंपनियों के अवैध खनन पर कार्रवाई के लिए लगाई गई थी. बता दें कि कटनी जिले की विजयराघवगढ़ सीट से विधायक संजय पाठक मध्य प्रदेश के सबसे अमीर विधायक हैं और उनकी कुल संपत्ति 242 करोड़ रुपये है.

संजय पाठक की संपत्ति 242 करोड़, प्राइवेट जेट के मालिक‍!

साल 2023 के विधानसभा चुनाव में दिए एफिडेविट के अनुसार, संजय पाठक की कुल संपत्ति 242.09 करोड़ रुपये है. एफिडेविट में दिए आंकड़ों के अनुसार, साल 2022-23 में संजय पाठक की कमाई 3.9 करोड़ रुपये, जबकि उनकी पत्नी की इनकम 4.02 करोड़ रुपये थी. चुनावी हलफनामे के मुताबिक संजय पाठक के ऊपर कुल 19 करोड़ रुपये का लोन है. इसमें से 11 करोड़ 87 लाख का कर्ज उनके ऊपर है, जबकि 7 करोड़ 66 लाख का कर्ज उनकी पत्नी निधि पाठक पर है.

कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि संजय पाठक के पास अपना प्राइवेट जेट भी है, हालांकि वो इसे किराए का बताते हैं. संजय पाठक ने चुनावी हलफनामे में भी हेलीकॉप्टर का जिक्र नहीं किया है. बताया जाता है कि साल 2013 में उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा में फंसे अपने इलाके के लोगों को निकालने के लिए संजय पाठक ने अपना हेलीकॉप्‍टर भी भेजा था. इसके बाद त्रासदी से सैकड़ों लोगों को सकुशल निकालने में मदद के लिए उत्तराखंड राज्यपाल ने संजय पाठक को सम्मानित भी किया था. संजय पाठक को कारों का बेहद शौक हैं और उनके गैरेज में मर्सिडीज समेत कई कारें मौजूद हैं.

होटल चेन, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, रिजॉर्ट और खनन का बिजनेस

संजय पाठक की प्रॉपर्टी में कई बड़े होटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट और महंगे रिजॉर्ट शामिल हैं. संजय पाठक की कटनी सहित कई जिलों में आयरन और मार्बल की खदानें हैं. उनके पिता सत्येंद्र पाठक पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के मंत्रिमंडल में खनिज मंत्री रहे हैं. अपनी संपत्ति को लेकर संजय पाठक दावा करते हैं कि यह उनकी पुस्तैनी संपत्ति है और विरासत में मिली है. वो कहते हैं, '1924 से हमारा परिवार खनन के बिजनेस में रहा है. गुजरे जमाने की जमीनें मौजूदा वक्त में काफी महंगी हो गई हैं, इसलिए हर बार उसका भाव बढ़ जाता है.'

15 सालों में बढ़ गई 208 करोड़ रुपये की संपत्ति

संजय पाठक ने साल 2008 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में दिए चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति 34 करोड़ रुपये बताई थी, जो 15 सालों में 208 करोड़ रुपये बढ़कर 2023 में 242 करोड़ रुपये हो गई. उन्होंने 2013 के विधानसभा चुनाव में अपनी संपत्ति 141 करोड़ और 2018 के चुनाव में अपनी संपत्ति 226 करोड़ रुपये बताई थी.

अब क्यों अचानक चर्चा में आए संजय पाठक?

दरअसल, बीजेपी विधायक संजय पाठक और उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों पर अवैध खनन को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चल रही है. सुनवाई के दौरान जस्टिस विशाल मिश्रा ने अपने आदेश में लिखा कि इस केस को लेकर विधायक संजय पाठक ने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की. इस वजह से वो खुद को सुनवाई से अलग कर रहे हैं. सुनवाई से इनकार करते हुए जस्टिस विशाल मिश्रा ने जब ये ऑर्डर लिखा तो हाई कोर्ट के वकील और पक्षकार भी सकते में आ गए.