लाल किला बम धमाके में तुम्हारा नाम है... NIA ऑफिसर बनकर डॉक्टर को डराया; 1.5 घंटे तक खौफ में रहे दंपत्ति, फिर

Katni News: कटनी में जालसाजों ने खुद को NIA/क्राइम ब्रांच दिल्ली का अधिकारी बताकर एक डॉक्टर को करीब डेढ़ घंटे तक डिजिटल अरेस्ट में रखा. उन्हें दिल्ली विस्फोट और जम्मू-कश्मीर टेररिज्म केस में फंसाने की धमकी दी गई.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 23, 2025, 07:32 AM IST
Katni Digital Arrest: कटनी में साइबर अपराधियों द्वारा डिजिटल अरेस्ट का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां जालसाजों ने खुद को NIA/क्राइम ब्रांच दिल्ली का अधिकारी बताकर डॉ.हजारीलाल गुप्ता को करीब डेढ़ घंटे तक डिजिटल कैद में रखा. उन्हें ‘लाल किले विस्फोट मामले’ में संदिग्ध बताकर घर के दरवाजे बंद करने, किसी से बात न करने और बैंक अकाउंट व आधार कार्ड की जानकारी देने का दबाव बनाया. जालसाजों ने OTP मांगने की कोशिश की और कहा कि वे 123 कैमरों की निगरानी में हैं. डॉक्टर डर गए और 10 लाख की जानकारी भी साझा कर दी. परिजनों की समय पर पहुंच और फोन बंद कराने से लाखों की ठगी बच गई. 

कटनी में हाई-प्रोफाइल ठगी का प्रयास
दरअसल, कटनी के आज़ाद चौक गाटरघाट इलाके के रहने वाले और गहोई समाज के डॉ. हजारी लाल गुप्ता जालसाजों की एक बड़ी ठगी से बाल-बाल बच गए. दिल्ली में NIA/क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर बदमाशों ने डॉक्टर को करीब डेढ़ घंटे तक डिजिटल अरेस्ट में रखा. परिवार और जान-पहचान वालों की समय रहते सूझबूझ से उनका मोबाइल फोन बंद हो गया, लेकिन बदमाश लाखों रुपये की साइबर ठगी करने वाले थे. पीड़ित डॉक्टर ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है.

NIA ऑफिसर बनकर डॉक्टर को डराया
एडिशनल एसपी संतोष डेहरिया ने बताया कि डॉ.गुप्ता को 6913516533 नंबर से एक कॉल आया, जिसमें खुद को NIA ऑफिसर बताया गया. कॉल करने वाले ने खुद को ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, दिल्ली का इंस्पेक्टर कुशाल सिंह बताया. उसने कहा, "आपका नाम लाल किले पर हुए बम धमाके के आरोपी डॉ. अमर अल्वी के ठिकाने से बरामद 140 लोगों की लिस्ट में है. आपके SIM का आतंकवादियों ने गलत इस्तेमाल किया है." केस जम्मू एंड कश्मीर टेररिज्म केस 017/2025 के तौर पर रजिस्टर्ड है. कुछ ही मिनटों में डॉक्टर कपल डर के मारे कांपने लगे.

बेटे का कॉल आया
कॉल करने वाले ने घर में रहने वालों का पता और डिटेल्स पूछीं, और दरवाज़े अंदर से बंद करने की चेतावनी दी. उसने कहा, "किसी से बात मत करना, अगर बाहर निकले तो तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा." इस डर से डॉक्टर और उनकी पत्नी लगभग अरेस्ट जैसी हालत में आ गए. थोड़ी देर बाद मोबाइल नंबर 9332893852 से एक वीडियो कॉल आया. कॉल करने वाले ने कहा कि उन्हें NIA से सिक्योरिटी सर्टिफिकेट चाहिए. यह सर्टिफिकेट दो दिन में मिल जाएगा. इसके लिए उन्हें बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल्स और आधार कार्ड की डिटेल्स देनी होंगी. डरे हुए डॉक्टर ने बताया कि उनके एक अकाउंट में 10 लाख रुपये हैं. क्रिमिनल्स दूसरे अकाउंट्स की डिटेल्स और उनके मोबाइल फ़ोन पर आए OTP मांगने वाले थे. उन्होंने उन्हें धमकाते हुए कहा कि वह 123 कैमरों से सर्विलांस में हैं, और उनकी हर बात रिकॉर्ड हो रही है. इसी बीच डॉ. गुप्ता के बेटे का फ़ोन आया. धमकी की वजह से डॉक्टर की पत्नी कॉल पर ठीक से बात नहीं कर पा रही थीं.

उनके व्यवहार से खतरा भांपकर बेटे ने तुरंत अपने जान-पहचान वाले अभय त्रिसोलिया और दूसरे दोस्तों को घर भेजा. वे दौड़कर दरवाज़े पर गए और खटखटाया. काफी देर बाद डॉक्टर ने दरवाज़ा खोला. अभय ने तुरंत मोबाइल छीना, कॉल काट दी और फ़ोन स्विच ऑफ़ कर लिया. अगर यह मदद देर से पहुंचती तो करोड़ों का फ्रॉड हो सकता था. एडिशनल SP संतोष डेहरिया ने शिकायत मिलने के बाद कहा कि यह साइबर फ्रॉड की कोशिश थी, लेकिन क्रिमिनल कामयाब नहीं हो सके. जिन नंबरों से कॉल आए थे, उनकी जांच की जा रही है.

