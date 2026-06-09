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कटनी में भारी बवाल: पुलिस पर नाबालिग को निर्वस्त्र कर मारपीट का आरोप, ग्रामीणों ने किया चक्काजाम

Katni News: कटनी के NKJ पुलिस स्टेशन इलाके के जुहुला गांव में एक नाबालिग के साथ पुलिस की बर्बरता का गंभीर मामला सामने आया है. परिवार का आरोप है कि पुलिस ने नाबालिग को निर्वस्त्र किया, बेरहमी से पीटा और सबके सामने घुमाया.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 09, 2026, 07:37 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:37 AM IST
कटनी में भारी बवाल: पुलिस पर नाबालिग को निर्वस्त्र कर मारपीट का आरोप, ग्रामीणों ने किया चक्काजाम

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार Zee न्यूज़ में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर बड़ी-छोटी खबर पर पैनी नजर रखना ही इनका पेशा है. क्राइम, पॉलिटिक्स और राज्यों की सॉफ्ट स्टोरीज़ पर इनकी पकड़ बेहद मजबूत है. डिजिटल पत्रकारिता में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. रंजना की पत्रकारिता की शुरूआत ETV भारत से हुई, जहां प्रोडक्शन पैनल टीम के साथ काम किया. इसके अलावा  APN न्यूज़ में भी इन्होंने काम किया है, यहां पर बॉलीवुड और लाइफस्टाइल बीट्स को बेहद सटीक तरह से कवर किया है. शैक्षणिक की बात की जाए, तो रंजना कहार ने बिलासपुर की गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री है. रंजना से आप Ranjana.Kaharindia.com पर संपर्क कर सकते हैं.

 

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