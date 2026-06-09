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Katni News: मध्य प्रदेश के कटनी जिले के एनकेजे थाना क्षेत्र के जुहुला गांव में एक नाबालिग के साथ कथित मारपीट का मामला बढ़ गया है. परिवार वालों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि उन्होंने बच्चे के कपड़े उतारकर उसे निर्वस्त्र कर मारपीट की और उसे घुमाया. इस घटना से नाराज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दी, जिससे भारी ट्रैफिक जाम लग गया. हालात को काबू में करने के लिए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया. ग्रामीणों और बच्चे के परिवार ने संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. इस मामले को लेकर इलाके में भारी आक्रोश है.
दरअसल, देर शाम ग्रामीणों ने जुहली मोड़ पर सड़क जाम कर दी. उनका आरोप था कि शहर के NKJ पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों ने एक किशोर को उसके घर से थाने ले जाकर उसके कपड़े उतरवाए और उसकी पिटाई की. यह विरोध प्रदर्शन लगभग दो घंटे तक चला.
परिजनों ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप
इस घटना के विरोध में बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर उतर आए और पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए चक्का जाम कर दिया. इस विरोध-प्रदर्शन से ट्रैफिक बाधित हुआ और भारी जाम लग गया. हालात को देखते हुए प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया. परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने एक नाबालिग लड़के को निर्वस्त्र किया, उसके साथ मारपीट की और उसे घुमाया.
आरोपी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग
विरोध कर रहे ग्रामीणों और परिवार के सदस्यों ने निष्पक्ष जांच और संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि अगर आरोप सही साबित होते हैं, तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए. फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण माहौल है और लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है. प्रशासन मामले की जांच कर रहा है और स्थिति पर नजर रखे हुए है.
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