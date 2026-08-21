/कटनी जमीन धोखाधड़ी मामले में सीएम का एक्शन, CSP नेहा पच्चीसिया को किया निलंबित, 82 लाख की गडबड़ी का आरोप

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CM Mohan Yadav Action: कटनी जिले की जमीन के एक सौदे को लेकर मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है. इस मामले में सीएम मोहन यादव ने एक्शन लेते हुए सीएसपी नेहा पच्चीसिया को निलंबित कर दिया है. नेहा पर आरोप है कि ग्राम कन्हवारा की जमीन का सौदा 82 लाख रुपए में तय हुआ था, लेकिन उसकी रजिस्ट्री महज 18.20 लाख रुपये में करा दी गई है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. उसके बाद सीएसपी समेत तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.
इस मामले में सीएम कार्यालय की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है, उसमें लिखा है कि, "कटनी में सामने आए गंभीर प्रकरण को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव को संबंधित CSP के विरुद्ध तत्काल निलंबन की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही, दबाव या पद के दुरुपयोग को स्वीकार नहीं किया जाएगा. निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी."
कटनी में सामने आए गंभीर प्रकरण को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव को संबंधित CSP के विरुद्ध तत्काल निलंबन की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही, दबाव या पद के…
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) August 21, 2026
पूरा मामला क्या है?
दरअसल, यह मामला कटनी जिले के कुठला थाना इलाके में आने वाली बेशकीमती जमीन का खसरा नंबर 2618/1 के सौदे से जुड़ा बताया जा रहा है. विभागीय जांच के आधार पर सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक, इस जमीन की कीत 82 लाख 86 हजार 930 रुपए थी. लेकिन आरोप है कि पुलिसिया तंत्र और पद के रसूख का इस्तेमाल कर जमीन की रजिस्ट्री महज 18 लाख 20 हजार रुपए में करा ली गई. कागजों में 15 लाख रुपए चेक से और 3.20 लाख रुपए नकद देना बताया गया है. बता दें कि इस मामले में जबलपुर की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनु बेनीवाल ने मामले की गहन जांच की. उसके बाद इस धोखाधड़ी का मामला उजागर हुआ है. हालांकि, सीएम मोहन यादव ने भी एक्शन लेते हुए सीएसपी को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दे दिए हैं.
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