कटनी में BJP नेता की हत्या पर CM मोहन यादव ने दी प्रतिक्रिया, बोले- अपराधी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा

कटनी में हुई भाजपा नेता की हत्या पर प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि जो कानून-व्यवस्था को चुनौती देगा, उसे उसके कृत्य का परिणाम अवश्य भुगतना पड़ेगा.

Oct 29, 2025, 06:15 PM IST
मध्य प्रदेश के कटनी जिले में हुई भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या पर मुख्यमंत्री मोहन यादव (Mohan Yadav) ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाले को उसके कृत्य का परिणाम अवश्य भुगतना पड़ेगा. बता दें कि मंगलवार को कटनी जिले में बीजेपी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष नीलेश रजक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसके बाद से ही राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं.

कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला भुगतेगा परिणाम: मोहन यादव

इस हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'कटनी में दो पक्षों के बीच हुए विवाद में एक व्यक्ति की मृत्यु अत्यंत दुखद है. मैं दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोक-संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं.'

सीएम मोहन यादव ने अपराधियों को चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा. जो कानून-व्यवस्था को चुनौती देगा, उसे उसके कृत्य का परिणाम अवश्य भुगतना पड़ेगा. घटना की जानकारी मिलते ही मैंने संबंधित पुलिस अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे. पुलिस ने एक आरोपी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर गिरफ्तार किया है.

अपराधी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा: सीएम मोहन यादव

सीएम मोहन यादव ने इस हत्याकांड के बाद दिए गए निर्देशों का हवाला देते हुए बताया कि हाल ही में जबलपुर में संभागीय बैठक में मैंने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि अपराधी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा. प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को कटनी जाकर शोक-संतप्त परिवार से भेंट कर संवेदना व्यक्त करने के निर्देश दिए हैं.

कटनी जिले में भाजपा नेता नीलेश रजक की हत्या की बड़ी वजह छेड़छाड़ का विरोध करना बताया जा रहा है. हत्या के आरोपी कॉलेज और स्कूल जाने वाली बालिकाओं से छेड़छाड़ किया करते थे, जिसका नीलेश रजक ने विरोध किया था. इतना ही नहीं, आरोपियों ने छेड़छाड़ और छात्राओं को परेशान करने का विरोध करने पर पुलिस अधिकारी के सामने जान से मारने की धमकी तक दी थी, उसके बाद भी पुलिस ने धमकी देने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी. (इनपुट- न्यूज़ एजेसी आईएएनएस)

