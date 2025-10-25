Advertisement
दूसरी बार हैकर्स के निशाने पर कटनी कलेक्टर, फर्जी फेसबुक पेज पर फोटो का हुआ गलत इस्तेमाल

MP News: कटनी जिले के कलेक्टर आशीष तिवारी के नाम पर एक बार फिर से फर्जी फेसबुक पेज बनाया गया है. आशीष के नाम पर फर्जीवाड़ा पहले भी अज्ञात शख्स द्वारा किया जा चुका है.

 

Oct 25, 2025
katni news
katni collector ashish Tiwari fake fb page: कटनी जिले के कलेक्टर आशीष तिवारी के नाम पर एक बार फिर से फर्जी फेसबुक पेज बनाए जाने का मामला सामने आया है. यह पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी कलेक्टर आशीष के नाम के फेक अकाउंट बनाए जा चुके हैं. इस बार फर्जी पेज “Common Prosperity Mentor” नाम से बनाया गया है, जिसमें कलेक्टर की फोटो का गलत इस्तेमाल किया गया है.

कलेक्टर आशीष के नाम पर फर्जी अकाउंट
एक बार फिर कटनी के कलेक्टर आशीष तिवारी का नाम गलत कामों में जोड़ा गया है. दरअसल, किसी अज्ञात व्यक्ति ने आशीष के नाम का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर अवैध कामों को अंजाम दे रहा था. इस बार फर्जी पेज “Common Prosperity Mentor” नाम से बनाया गया है, जिसमें कलेक्टर की फोटो का गलत इस्तेमाल किया गया है.

हजारों रुपयों की मांग भी
रिपोर्ट की मानें तो फेक अकाउंट बनाकर लोगों से रुपए भी ऐंठे जा रहे थे. कम से कम 30-50 हजार रुपए की मांग की गई थी. जनसंपर्क अधिकारी ने इस मामले की शिकायत एसपी कार्यालय में दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. हालांकि, हैरानी की बात यह है कि कलेक्टर आशीष के नाम से बना यह फेक अकाउंट दूसरी बार है. हर बार कोई शख्स आशीष को निशाना बना रहा है.

साइबर टीम की कार्रवाई जारी
एडिशनल एसपी संतोष डेहरिया ने बताया कि इससे पहले भी कलेक्टर आशीष तिवारी के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया गया था, जिसे साइबर सेल की कार्रवाई के बाद बंद कराया गया था. अब फिर से उनकी फोटो का दुरुपयोग करते हुए नया पेज बनाना प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गया है. जनसंपर्क अधिकारी मनोज श्रीवास्तव ने शिकायत दर्ज कराई है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने कलेक्टर की फोटो का दुरुपयोग कर Common Prosperity Mentor नामक फेसबुक पेज बनाया है. पुलिस ने इस पर साइबर टीम को कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं और फर्जी पेज को जल्द बंद कराया जा रहा है. रिपोर्ट: नितिन चावरे, कटनी

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. कटनी की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

