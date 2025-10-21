कटनी में सनसनीखेज वारदात! अंतिम संस्कार के दौरान श्मशान घाट में चाकूबाजी; 5 हुए लहूलुहान

Katni Crime News: मध्य प्रदेश स्थित कटनी से हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां मुक्ति धाम में अंतिम संस्कार के दौरान श्मशान घाट में चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया है . दो पक्षों के बीच पुरानी रंजिश की वजह से ये घटना घटी है. फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्ष के घायलों को अस्पताल भेजा है जहां उनका इलाज जारी है.

पुराने विवाद को लेकर भिड़े

घटना कटनी बस स्टैंड चौकी क्षेत्र श्मशान घाट मुक्ति धाम का है. जहां चौधरी समाज के एक शख्स के अंतिम संस्कार के दौरान सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया. यहां अंतिम संस्कार के दौरान शामिल लोगों के बीच दो पक्ष में किसी बात को लेकर पुराना विवाद था जो खूनी रंजिश में तब्दिल हो गया. एक पक्ष में तीन लोग थे, ये तीनों अपने भाई थे वहीं दूसरे पक्ष में दो लोग शामिल थे. पुलिस ने पांचों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया है.

घायल की बहन का आरोप

मामला सामने आते ही घायल की बहन ने आरोपियों पर संघिन आरोप लगाया है. बहन ने बताया कि "दो पक्ष वाले आरोपी हैं उन्होंने मेरे भाई पर हमला किया. दोनों ने एक एक कर भाई को अकेला देख हमला किया है. आरोपियों के साथ 15-16 गुंडें भी शामिल थे. मेरे भाई बूरी तरह से जख्मी है. आरोपी पहले भी कई बार मेरे भाइयों को जान से मारने की धमकी देता था, घर आकर डराता और पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी देता था. आरोपियों के घर में कई तरह के हथियार और बम भी रखे गए हैं."

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने दिया अपना बयान

वहीं इस मामले में बस स्टैंड चौकी प्रभारी, सिद्धार्थ रॉय ने बताया कि दोनों पक्ष में बहुत पहले ही आपसी विवाद था जिसकी वजह से धारधार हथियार का इस्तेमाल किया गया. दोनों पक्षों पर FIR दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल पांचों अस्पताल में भर्ती है जहां उनका इलाज जारी है. वहीं पीड़ित की बहन द्वारा ये भी आरोप लगाया गया कि जिला अस्पताल में भी दोनों पक्ष द्वारा भिड़ंत हुई है. इस घटना के बाद से पुलिसिंग पर सवाल उठ रहे हैं. रिपोर्ट: नितिन चावरे, कटनी

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. कटनी की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.