लात-घूंसों से पिटाई... मुंह पर किया पेशाब! MP में फिर हुआ अमानवीय कृत्य, दलित युवक ने सुनाई आपबीती

Dalit Youth Beaten in Katni-मध्यप्रदेश के कटनी से दलित युवक के साथ अमानवीय व्यवहार करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि दबंगों ने युवक के साथ मारपीट की और उसके मुंह पर पेशाब किया. यह सब कृत्य अवैध खनन का विरोध करने पर किया गया. घटना को लेकर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मारपीट और एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. यह घटना कटनी के स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र की है.

एसपी को दिया शिकायती आवेदन

पीड़ित युवक ने गुरुवार को कटनी एसपी को आवेदन दिया है. इसमें बताया कि 13 अक्टूबर की शाम को उसने अपने खेत के पास रमगढ़ा पहाड़ी पर सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध खनन का विरोध किया. आरोप है कि इस गांव की भाटिया में मुरम की खुदाई कर रहे राम बिहारी हल्दकार ने उसे जातिसूचक गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी. शाम को जब पीड़ित अपनी मां के साथ घर लौट रहा था, तब उस पर लात-घूंसों और रॉड से हमला किया.

मुंह पर पेशाब करने का आरोप

गांव के मुक्तिधाम के पास सरपंच रामानुज पांडेय, बेटा पवन पांडेय, भतीजे सतीश पांडेय और उनके कुछ साथियों ने रास्ता रोककर मारपीट की. पीड़ित युवक ने कहा जब मेरी मां बीच-बचाव करने लगीं तो उनके साथ भी गाली-गलौज कर धक्का-मुक्की की गई. पिटाई के दौरान सरपंच के बेटे पवन पांडेय ने जमीन पर पड़े युवक के मुंह पर पेशाब किया और जान से मारने की धमकी दी.

सरपंच ने आरोपों को बताया निराधार

इस मामले में सरपंच राम अनुज पांडे का कहना है कि आरोप निराधार हैं. युवक के साथ न तो किसी तरह की मारपीट की गई है और न ही पेशाब करने जैसा कोई कृत्य किया गया है. सरपंच का कहना है कि अवैध खनन नहीं किया जा रहा है, बल्कि पंचायत भवन में पुराई का काम किया जाना है. उसी के लिए मुरम का खनन किया जा रहा था. ये आरोप हमें बदनाम करने के लिए लगाए जा रहे हैं.

मामले की जांच जारी

इस घटना को लेकर एएसपी डॉ. संतोष कुमार डेहरिया ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद आरोपियों के खिलाफ मारपीट और एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. घटना की विस्तृत जांच जारी है.

