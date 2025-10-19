एमपी में पैर धुलाई के बाद, मूत्र त्याग कांड आया सामने, अवैध खनन का विरोध करने पर दलित युवक से बर्बरता

Sleemnabad Matwara Case: कटनी जिले के स्लीमनबाद थाना क्षेत्र के ग्राम मटवारा में मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. यहां अवैध खनन का विरोध करना एक दलित युवक को इतना भारी पड़ गया कि गांव के दबंगों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की, जातिगत गालियां दीं और यहां तक कि उसके ऊपर मूत्र त्याग जैसी घृणित हरकत की, इस घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है.

यह मामला कटनी जिले के स्लीमनबाद थाना क्षेत्र के ग्राम मटवारा का है, जहां पीड़ित राजकुमार चौधरी ने आरोप लगाया कि उसने अपने खेत के पास चल रहे अवैध खनन का विरोध किया था. इसी बात पर गांव के सरपंच, उनके पुत्र और भतीजे सहित अन्य लोगों ने युवक को पकड़कर बुरी तरह पीटा. जब उसकी मां बीच-बचाव के लिए आगे आईं, तो उनके साथ भी बाल पकड़कर घसीटा गया और जमकर मारपीट की गई.

पीड़ित ने लगाए गंभीर आरोप

पीड़ित का कहना है कि सरपंच के पुत्र ने उसके ऊपर मूत्र त्याग किया और जान से मारने की धमकी दी. घायल युवक तीन दिन तक जिला अस्पताल में भर्ती रहा और बाद में पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई.

Add Zee News as a Preferred Source

दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी

इस मामले में एडिशनल एसपी संतोष डेहरिया ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. साथ ही पीड़ित युवक की सुरक्षा के लिए उसके घर पर पुलिस तैनात कर दी गई है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो सके. अधिकारी ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

(रिपोर्टः नितिन चावड़े, कटनी)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "कटनी" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!