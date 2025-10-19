Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2968074
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

एमपी में पैर धुलाई के बाद, मूत्र त्याग कांड आया सामने, अवैध खनन का विरोध करने पर दलित युवक से बर्बरता

Katni Dalit Assault: कटनी के मटवारा गांव में अवैध खनन का विरोध करने पर एक दलित युवक के साथ दबंगों ने अमानवीय बर्ताव किया. मारपीट, गालियां और मूत्र त्याग जैसी शर्मनाक हरकत के बाद अब पुलिस ने मामला दर्ज कर सुरक्षा बढ़ा दी है. अधिकारी ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 19, 2025, 03:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दलित युवक से बर्बरता
दलित युवक से बर्बरता

Sleemnabad Matwara Case: कटनी जिले के स्लीमनबाद थाना क्षेत्र के ग्राम मटवारा में मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. यहां अवैध खनन का विरोध करना एक दलित युवक को इतना भारी पड़ गया कि गांव के दबंगों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की, जातिगत गालियां दीं और यहां तक कि उसके ऊपर मूत्र त्याग जैसी घृणित हरकत की, इस घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है.

यह मामला कटनी जिले के स्लीमनबाद थाना क्षेत्र के ग्राम मटवारा का है, जहां पीड़ित राजकुमार चौधरी ने आरोप लगाया कि उसने अपने खेत के पास चल रहे अवैध खनन का विरोध किया था. इसी बात पर गांव के सरपंच, उनके पुत्र और भतीजे सहित अन्य लोगों ने युवक को पकड़कर बुरी तरह पीटा. जब उसकी मां बीच-बचाव के लिए आगे आईं, तो उनके साथ भी बाल पकड़कर घसीटा गया और जमकर मारपीट की गई.

पीड़ित ने लगाए गंभीर आरोप
पीड़ित का कहना है कि सरपंच के पुत्र ने उसके ऊपर मूत्र त्याग किया और जान से मारने की धमकी दी. घायल युवक तीन दिन तक जिला अस्पताल में भर्ती रहा और बाद में पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई.

Add Zee News as a Preferred Source

दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी
इस मामले में एडिशनल एसपी संतोष डेहरिया ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. साथ ही पीड़ित युवक की सुरक्षा के लिए उसके घर पर पुलिस तैनात कर दी गई है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो सके. अधिकारी ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

(रिपोर्टः नितिन चावड़े, कटनी)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "कटनी" की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Katni Newskatni crime news

Trending news

Katni News
एमपी में पैर धुलाई के बाद, मूत्र त्याग कांड आया सामने, दलित युवक से बर्बरता
bhopal news
'विधर्मी बनना चाहती है लड़की तो टांगे तोड़ दो...' साध्वी प्रज्ञा का फिर विवादित बयान
Latest Ujjain News
देश में सबसे पहले महाकाल मंदिर में मनेगी दिवाली, सिर्फ एक फुलझड़ी जलाकर मनेगा पर्व
Bilaspur News
बिलासपुर में धान खरीदी पर हाईटेक निगरानी, अब नहीं चलेगा बिचौलियों का फर्जीवाड़ा
durg news
APK फाइल डाउनलोड होते ही मोबाइल हुआ हैक, क्रेडिट कार्ड से हो गई लाखों की शॉपिंग
jabalpur news
UPI पेमेंट फेल होते ही वेंडर ने की बदतमीज़ी, शख्स का पकड़ा कॉलर, उतरवा ली घड़ी
mp news today
MP News Today:CM मोहन आज किसानों को देंगे राहत राशि,मुरैना में मिलावटखोरों पर शिकंजा
mp news
TI साहब बने ट्रैफिक जाम की वजह! जाम में फंसे SSP हुए आग-बबूला,फिर की बड़ी कार्रवाई
mp news
MP में कुत्तों का कहर, आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों को किया लहूलुहान, चुन-चुन कर...
chhattisgarh news
मां ने बेटे का दबाया गला, बचकर भागा तो बेटी का घोंटा गला, फिर खुद ने भी दी जान