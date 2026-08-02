Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /कटनी
  • /मां-बहन को गाली देना..., Gen-Z प्रदर्शन पर बोले पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, कांवड़ यात्रा पर कही ये बात

'मां-बहन को गाली देना...', Gen-Z प्रदर्शन पर बोले पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, कांवड़ यात्रा पर कही ये बात

Dhirendra Krishna Shastri News: कटनी में पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने Gen-Z के आंदोलन पर कहा कि लोकतंत्र में सभी को प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन अभद्र भाषा उचित नहीं है. इसके अलावा उन्होंने कावड़ यात्रा और सावन महीने को लेकर भी लोगों से अपील की है.

Written ByNITIN CHAWREEdited ByManish kushawah
Published: Aug 02, 2026, 10:52 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 10:52 PM IST
'मां-बहन को गाली देना...', Gen-Z प्रदर्शन पर बोले पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, कांवड़ यात्रा पर कही ये बात
Image Credit: ZEE MEDIA

About the Author

NITIN CHAWRE

NITIN CHAWRE

नीतिन चावरे कटनी से रिपोर्टर हैं

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'मां-बहन को गाली देना...', Gen-Z प्रदर्शन पर क्या बोले पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री?
2
3
4
5