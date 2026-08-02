'मां-बहन को गाली देना...', Gen-Z प्रदर्शन पर बोले पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, कांवड़ यात्रा पर कही ये बात

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Bageshwar Dham News: बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कटनी दौरे पर पहुंचे. जहां उन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर Gen-Z प्रदर्शन को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने और विरोध करने का अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन के दौरान अभद्र, अमर्यादित और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना किसी भी अवस्था में उचित नहीं माना जा सकता है. इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि मां-बहन, परिवार या व्यक्तिगत को गाली देना ठीक नहीं है. ऐसे व्यवहार से समाज में गलत संदेश जाता है.
दरअसल, पंडित धीरेंद्र शास्त्री कटनी के कुठला क्षेत्र में स्थित अपने शिष्यों द्वारा निर्मित बागेश्वर बालाजी के नवनिर्मित मठ में पहुंचे थे. पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, संस्कृति और सामाजिक मूल्यों को देख रही है. ऐसे समय में विवाद और टकराव के बजाय संवाद, संयम और आपसी सम्मान का मार्ग अपनाना अधिक जरूरी है. पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने युवाओं के खास अपील की है. इस दौरान उन्होंने कहा कि अपनी बात पूरी दृढ़ता के साथ रखें, लेकिन भाषा हमेशा शालीन, सभ्य और मर्यादित होनी चाहिए. इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि विचारों का विरोध किया जा सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचाना भारतीय परंपरा का हिस्सा नहीं है. उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं.
धीरेंद्र शास्त्री ने की अपील
वहीं उन्होंने सावन महीने और कांवड़ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं से भगवान शिव की भक्ति पूरी श्रद्धा और अनुशासन के साथ करने की अपील की. उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्था का सम्मान करते हुए ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जिससे किसी की भावनाएं आहत हों या धर्म पर उंगली उठाने का अवसर मिले. उन्होंने प्रेम, संयम, सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारे का संदेश देते हुए कहा कि समाज की मजबूती शालीन व्यवहार और सकारात्मक संवाद से ही संभव है. कटनी प्रवास के दौरान दिया गया उनका यह बयान अब क्षेत्र सहित राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है.
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