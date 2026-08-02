'मां-बहन को गाली देना...', Gen-Z प्रदर्शन पर बोले पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, कांवड़ यात्रा पर कही ये बात

दरअसल, पंडित धीरेंद्र शास्त्री कटनी के कुठला क्षेत्र में स्थित अपने शिष्यों द्वारा निर्मित बागेश्वर बालाजी के नवनिर्मित मठ में पहुंचे थे. पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, संस्कृति और सामाजिक मूल्यों को देख रही है. ऐसे समय में विवाद और टकराव के बजाय संवाद, संयम और आपसी सम्मान का मार्ग अपनाना अधिक जरूरी है. पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने युवाओं के खास अपील की है. इस दौरान उन्होंने कहा कि अपनी बात पूरी दृढ़ता के साथ रखें, लेकिन भाषा हमेशा शालीन, सभ्य और मर्यादित होनी चाहिए. इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि विचारों का विरोध किया जा सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचाना भारतीय परंपरा का हिस्सा नहीं है. उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं.