कटनी जिला अस्पताल में सफाई के बाद अब वसूली का खेल, मरीज को घर छोड़ने के लिए ड्राइवर ने मांगे पैसे

Katni News:कटनी में जिला चिकित्सालय में अभी मरीज के परिजन से एम्बुलेंस धुलवाने का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि सोमवार को जिला चिकित्सालय में एम्बुलेंस ड्राइवर द्वारा मरीज के परिजनों से पैस मांगने का मामला सामने आया है.
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Katni News: कटनी में जिला चिकित्सालय फिर सुर्खियों में बना है. अभी मरीज के परिजन से एम्बुलेंस धुलवाने का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि सोमवार को जिला चिकित्सालय में एम्बुलेंस ड्राइवर द्वारा मरीज के परिजनों से पैस मांगने का मामला सामने आया है. एम्बुलेंस ड्राइवर ने मरीज के परिजन को ग्रामीण क्षेत्र के घर छोड़ने का एक हजार रुपए की मांग की गई है, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया.
पीड़ित दशरथ प्रसाद साहू ने बताया कि उसके छोटे भाई की पत्नी अनुराधा साहू को जिला चिकित्सालय में डिलेवरी हुई है. आज बहु को डिस्चार्ज किया गया. अब बहु को घर ले जाने के लिए 108 एम्बुलेंस की सेवा में लगातार फोन कर रहे है. वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, अभी थोड़ी देर में एम्बुलेंस आ रही है बस यही बोल रहे है. वही एम्बुलेंस ड्राइवर चिंटू पटेल ने एक हजार रुपए की मांग की ओर कहा कि वो घर छोड़ देंगे.
होगी कार्रवाई
वही इस पूरे मामले में जिला चिकित्सालय के सीएमएचओ डॉ. राज सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है. जिसके खिलाफ ड्राइवर ओर जिला कॉर्डिनेटर 108 के खिलाफ मुख्यालय भोपाल को तत्काल हटाने की कार्रवाई के लिए पत्राचार कर दिया गया है.
यह है पुराना मामला
बता दें कि इससे पहले जिला अस्पताल परिसर में एक गंभीर घटना सामने आई थी. यहां एम्बुलेंस स्टाफ पर एक घायल मरीज की पत्नी से एम्बुलेंस साफ करवाने का आरोप लगा है. इस घटना का भी एक वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के कामकाज पर सवाल उठ रहे हैं. जानकारी मुताबिक शुक्रवार शाम उमरिया-बरही रोड पर खितौली के पास करेला गांव के रहने वाले 32 वर्षीय राहुल बर्मन को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. राहुल के सिर में गंभीर चोटें आई थी. डायल 112 की मदद से उसे सबसे पहले बरही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. बरही से कटनी ले जाते समय, दर्द और चोटों के कारण मरीज राहुल ने एम्बुलेंस की खिड़की से उल्टी कर दी. जिसके बाद परिजनों से एम्बुलेंस साफ कराई गई थी.
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