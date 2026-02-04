Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhकटनी

कटनी में मालगाड़ी का डिब्बा बेपटरी, रेलवे महकमे में मचा हड़कंप, 60 रेल कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे अधिकारियों

Katni News: कटनी में सेटिंग कार्य के लिए जा रही एक मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतर गया. अधिकारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाल ली, जिससे रेल यातायात प्रभावित नहीं हुआ.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 04, 2026, 11:06 PM IST
Katni News: कटनी के एनकेजे बी केबिन के समीप उस समय हड़कंप मच गया, जब एक मालगाड़ी का खाली डब्बा रेल पटरी से उतर गया. बताया जा रहा है कि यह घटना सात डब्बों की मालगाड़ी की सेटिंग के दौरान हुई. घटना की सूचना मिलते ही 60 रेल कर्मियों के साथ अधिकारियों की एक टीम तत्काल मौके पर पहुंची और युद्ध स्तर पर राहत व बहाली का कार्य शुरू किया गया. 

करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मालगाड़ी के डब्बे को सुरक्षित रूप से दोबारा रेल ट्रैक पर स्थापित कर दिया गया. इस दौरान अप एवं डाउन दोनों ट्रैक पर रेल यातायात को नियंत्रित रखते हुए सामान्य रूप से चलता रहा. हालांकि इस घटना के बाद कुछ समय के लिए रेल विभाग में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा फिलहाल रेलवे विभाग द्वारा यह जांच की जा रही है कि मालगाड़ी का डब्बा किन कारणों से पटरी से उतरा.

डिब्बा बेपटरी की सूचना पर पहुंची टीम 

एनकेजे सीसीआर शैलेश कुमार ने बताया कि शाम 6 बजे एक खाली मालगाड़ी के डिब्बे के पटरी से उतरने की सूचना मिली. रेलवे कर्मचारियों की एक टीम को तुरंत भेजा गया और दो घंटे के अंदर डिब्बे को ठीक कर  ट्रेन को आगे रवाना कर दिया गया. इस दौरान रेल यातायात में कोई रुकावट नहीं आई.

बता दें कि, कुछ ही दिन पहले ही छिंदवाड़ा जंक्शन से गुजरने वाली सिवनी-बैतूल स्पेशल पैसेंजर ट्रेन एक बड़े हादसे से बाल-बाल बच थी. जैसे ही ट्रेन ने स्पीड पकड़ी स्टेशन से निकलने के कुछ ही देर बाद यात्रियों से भरे तीन पैसेंजर कोच में एक जोरदार धमाके के साथ इंजन से अलग हो गया. इस घटना से पहले, मक्सी रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए थे, जिससे पूरी ट्रेन दो हिस्सों में बंट गई थी.

