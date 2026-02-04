कटनी में मालगाड़ी का डिब्बा बेपटरी, रेलवे महकमे में मचा हड़कंप, 60 रेल कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे अधिकारियों

Katni News: कटनी के एनकेजे बी केबिन के समीप उस समय हड़कंप मच गया, जब एक मालगाड़ी का खाली डब्बा रेल पटरी से उतर गया. बताया जा रहा है कि यह घटना सात डब्बों की मालगाड़ी की सेटिंग के दौरान हुई. घटना की सूचना मिलते ही 60 रेल कर्मियों के साथ अधिकारियों की एक टीम तत्काल मौके पर पहुंची और युद्ध स्तर पर राहत व बहाली का कार्य शुरू किया गया.

करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मालगाड़ी के डब्बे को सुरक्षित रूप से दोबारा रेल ट्रैक पर स्थापित कर दिया गया. इस दौरान अप एवं डाउन दोनों ट्रैक पर रेल यातायात को नियंत्रित रखते हुए सामान्य रूप से चलता रहा. हालांकि इस घटना के बाद कुछ समय के लिए रेल विभाग में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा फिलहाल रेलवे विभाग द्वारा यह जांच की जा रही है कि मालगाड़ी का डब्बा किन कारणों से पटरी से उतरा.

डिब्बा बेपटरी की सूचना पर पहुंची टीम

Add Zee News as a Preferred Source

एनकेजे सीसीआर शैलेश कुमार ने बताया कि शाम 6 बजे एक खाली मालगाड़ी के डिब्बे के पटरी से उतरने की सूचना मिली. रेलवे कर्मचारियों की एक टीम को तुरंत भेजा गया और दो घंटे के अंदर डिब्बे को ठीक कर ट्रेन को आगे रवाना कर दिया गया. इस दौरान रेल यातायात में कोई रुकावट नहीं आई.

बता दें कि, कुछ ही दिन पहले ही छिंदवाड़ा जंक्शन से गुजरने वाली सिवनी-बैतूल स्पेशल पैसेंजर ट्रेन एक बड़े हादसे से बाल-बाल बच थी. जैसे ही ट्रेन ने स्पीड पकड़ी स्टेशन से निकलने के कुछ ही देर बाद यात्रियों से भरे तीन पैसेंजर कोच में एक जोरदार धमाके के साथ इंजन से अलग हो गया. इस घटना से पहले, मक्सी रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए थे, जिससे पूरी ट्रेन दो हिस्सों में बंट गई थी.

ये भी पढ़ें: मिठाई का लुफ्त उठा रहे थे विधायक, भरी महफिल में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने टोका, फिर जो हुआ...वीडियो वायरल

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!